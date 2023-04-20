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20 апреля 2023 года 09:40
"Газпром" предлагает начать либерализацию цен на газ
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dpa/ТАСС
20 апреля. FINMARKET.RU - "Газпром", столкнувшийся с падением экспорта после начала военных действий на Украине, хочет увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке, пишет "Коммерсантъ". Компания, по данным газеты, предлагает правительству либерализовать оптовые цены на газ для промышленных потребителей в отдельных регионах, ввести сезонную дифференциацию оптовых цен на газ и запустить систему коммерческой балансировки. Сейчас независимые производители газа - "Роснефть" и "НОВАТЭК" - имеют возможность предлагать ценовые скидки и тем самым переманивать крупных потребителей, тогда как "Газпром" этой возможности лишен. Потеря концерном европейского рынка привела к необходимости резко снизить добычу и принять на себя бремя балансировки рынка, считает Виталий Ермаков из ВШЭ, мнение которого приводит "Ъ". Он считает, что в условиях профицита предложения усиление конкуренции должно в теории привести к снижению цен, но в российских реалиях высокая концентрация продаж газа на бирже в руках нескольких крупных продавцов при доминирующей роли "Газпрома", скорее всего, не будет способствовать значительному падению котировок.
Опубликовано Финмаркет
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