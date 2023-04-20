В миллионниках хотят удвоить лимит кредита по семейной ипотеке

20 апреля. FINMARKET.RU - В Госдуме предлагают увеличить вдвое максимальную сумму кредита по семейной ипотеке под 6% в городах-миллионниках — c 6 млн до 12 млн рублей. Обращение в Минстрой направил профильный комитет ГД, сообщают "Известия". Обращение в министерство направлено за подписью председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областяхсоставляет 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн. Этой суммы зачастую не хватает на покупку квартиры ведь за последний год цены на новостройки в крупных городах заметно выросли, говорят участники рынка. Мера даст людям больше возможностей для покупки более просторного жилья, считают эксперты.

"В городах-миллионникахс детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей", — пояснил газете актуальность инициативы член комитета по строительству и ЖКХ от "Единой России" Сергей Колунов.

По его словам, только за последний год стоимость квадратного метра жилья в миллионниках выросла более чем на 15%. В отдельных городах увеличение стоимости составило более чем 20%. Например, в Казани — 28,3%, Красноярске — 22,7%, Самаре — 46,8%, Воронеже — 24,7%. Стоимость двух или трехкомнатной квартиры площадью 60–70 кв. м в Казани может достигать 12 млн рублей, в Нижнем Новгороде — 10–11 млн, в Краснодаре — 9,6–10 млн, добавил депутат.

В целом по России средняя цена двухкомнатных квартир превышает 6,9 млн рублей, трехкомнатных — 8,8 млн, сказал директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Такаяносит четко таргетированный характер, поэтому мера не должна привести к росту цен в новостройках из-за ажиотажного спроса, при этом способна поддержать семьи, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" Александр Якубовский.