Завод Volkswagen под Калугой продадут холдингу "Авилон"

20 апреля. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу заводапод Калугой, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на источники, знакомые с решением совещательного органа.

По их словам, актив будет передан автодилерскому холдингу "Авилон". Стоимость готовящейся сделки им не известна. Производственным партнером "Авилона" в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery. Переговоры об этом ведутся с автодилером, но не с ним одним, отметил источник газеты, знакомый с планами китайской компании. Регуляторные согласования в большинстве M&A сделок - наиболее длительный этап после подписания юридически обязывающих документов, отметил партнер Forward Legal Андрей Филиппенко.

"Можно предположить, что сделка закроется достаточно оперативно, если не потребуется разрешений иностранных регуляторов. После введения 10%-ного "налога на выход" некоторые продавцы обращались за лицензией OFAC (Минфина США) для снятия риска участия в платежах в российский бюджет, что может занять еще какое-то время", - считает юрист.

Volkswagen в технопарке "Грабцево" под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 г. Через два года он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год). До простоя, который длится с марта 2022 г., на площадке выпускали легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan.