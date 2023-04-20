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20 апреля 2023 года 09:10
Росстат перейдет на новый источник данных о населении
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URA.RU/TASS
20 апреля. FINMARKET.RU - С 2025 года основным источником информации для формирования статистики о естественном движении населения (рассчитывается как абсолютная разница между числом родившихся и числом умерших) станет федеральный регистр населения, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Росстата. По его словам, использование ресурса сделает информацию о числе рождений, браков, разводов и смертей более детализированной. Главное преимущество федерального регистра в оперативности данных, считает заведующая лабораторией "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. Благодаря ему государство может делать актуальные социально-экономические прогнозы и планировать меры соцподдержки, а также, например, строить школы и развивать транспортную инфраструктуру.
Опубликовано Финмаркет
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