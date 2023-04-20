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20 апреля 2023 года 08:20
Темпы роста экономики - максимальные за последние 10 лет
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Антон Новодережкин/ТАСС
20 апреля. FINMARKET.RU - Результаты опроса предприятий, проведенные Банком России в апреле, свидетельствуют о максимальном темпе роста экономики РФ за последние 10 лет. "Индикатор бизнес-климата Банка России, рассчитываемый по результатам опроса более 14 тысяч предприятий по всей стране, вырос в апреле до отметки 8,3. Это максимальное значение данного индекса с июня 2013 года. Это говорит о том, что темпы роста экономики сейчас максимальные за последние 10 лет", - сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в видеообращении, размещенном в Telegram-канале регулятора. "Восстановление идет по широкому кругу отраслей, за исключением, может быть, добывающих отраслей промышленности, где последний месяц наблюдалось снижение индекса. В обрабатывающих отраслях мы видим уверенный подъем, особенно сильный в производстве товаров инвестиционного назначения", - отметил Тремасов. Индикатор бизнес-климата в апреле увеличился до 8,3 пункта после 7,3 пункта в марте. Повышение индекса третий месяц подряд определялось позитивной динамикой как текущих оценок, так и ожиданий, говорится в комментарии ЦБ. Улучшение текущих условий в апреле наблюдалось в большинстве отраслей, наиболее позитивные оценки сложились в обрабатывающих производствах, в большей степени - среди производителей инвестиционных товаров (производство строительных материалов, машиностроительной продукции и тому подобного) при росте объема внутренних заказов. Снижение индекса в апреле по сравнению с мартом наблюдалось в энергетическом комплексе, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве. Индикатор бизнес-климата Банка России отражает фактические и ожидаемые изменения в сфере производства и спроса, определяемые на основе оценок предприятий - участников опроса (с исключением сезонности, seasonally adjusted, SA). Ожидания представляют собой оценки предприятий относительно динамики показателей в ближайшие три месяца.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКОНОМИКА-ЦБ
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