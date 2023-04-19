Число нелегальных кредиторов выросло почти в три раза

19 апреля. FINMARKET.RU - Число нелегальных кредиторов выросло в 1-м квартале 2023 года почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Такими данными статистики за первые три месяца года поделился в интервью "Известиями" директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

"Помимо нелегальных кредиторов, форекс-дилеров и финпирамид, мы теперь учитываем в своей статистике еще и нелегальных страховщиков, и операторов инвестплатформ. Их доля, правда, не так велика. Всего же за 1-й квартал по всем направлениям мы выявили 1159 субъектов нелегальной деятельности, а это на 24,6% больше, чем в 1-м квартале 2022 года", - сообщил Лях.

По его словам, самый большой рост был зафиксирован по нелегальным кредиторам. Их было выявлено почти в три раза больше по сравнению с 1-м кварталом 2022 года, а финансовых пирамид — больше всего на 6%.

Доля интернет-проектов, то есть тех кредиторов, которые предоставляют услуги только онлайн, составила 42,5%. И это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2022-го. Тогда было выявлено 12 интернет-проектов из 171 нелегальных кредиторов, в этом году из 503 нелегальных кредиторов 214 действовали в интернете: предлагали свои услуги в социальных сетях, мессенджерах, через доски объявлений и другими уникальными, даже экзотическими способами.

С одной стороны ЦБ видит, что действительно есть тенденция по увеличению числа нелегальных кредиторов. "А с другой, и мы их выявляем больше — мы настроили свои поисковые системы и алгоритмы, которые мониторят различные группы, в том числе в соцсетях, доски объявлений, и обнаруживают такие незаконные компании", - пояснил директор департамента. Кстати, отметил он, это помогает нам выявлять и офисы нелегальных кредиторов, которые продолжают работать «на земле», потому что информацию о своих «точках» они дают на разных ресурсах.

ЦБ выявляет нелегальных кредиторов — и физлиц, и компании. "Но о физлицах информацию в своем предупредительном списке на сайте Банка России публиковать не можем. А вот о компаниях она есть", - рассказал представитель ЦБ. "Поэтому советуем людям, прежде чем брать заем, удостовериться, что кредитор легальный, и проверить, нет ли его в нашем предупредительном списке", - сообщил Лях.