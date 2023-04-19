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19 апреля 2023 года 09:57
Российские страховщики нивелируют потери от убыточных клиентов
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Сергей Бобылев/ТАСС
19 апреля. FINMARKET.RU - Доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, по итогам 2022 года составила 13%, при этом на такси пришлось 80% всех подобных договоров. Данные раскрыл президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Как пояснили "Коммерсанту" в РСА, число договоров в сегменте, направленных в пул, достигло 3,6 млн, по такси — 95,4 тыс. Перестраховочный пул в ОСАГО создан для распределения убыточных клиентов между всеми страховщиками на рынке, поясняет директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Роман Лободин. Только отдельные сегменты рынка с высокой убыточностью передаются в перестрахование, остальной бизнес страховщики оставляют на собственном удержании, отмечает руководитель департамента корпоративного страхования брокерской компании «Союз Страхование» Андрей Змий. Эксперты уточняют, что такси составляют большую долю договоров, переданных в пул, из-за высокой аварийности. По итогам 2023 года эксперты не ожидают, что доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, существенно изменится.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, страховщики, ОСАГО
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