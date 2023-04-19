Российские страховщики нивелируют потери от убыточных клиентов

19 апреля. FINMARKET.RU - Доля договоров, переданных в перестраховочный пул, по итогам 2022 года составила 13%, при этом на такси пришлось 80% всех подобных договоров. Данные раскрыл президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Как пояснили "Коммерсанту" в РСА, число договоров в сегменте, направленных в пул, достигло 3,6 млн, по такси — 95,4 тыс.

Перестраховочный пул в ОСАГО создан для распределения убыточных клиентов между всеми страховщиками на рынке, поясняет директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Роман Лободин. Только отдельные сегменты рынка с высокой убыточностью передаются в перестрахование, остальной бизнесоставляют на собственном удержании, отмечает руководитель департамента корпоративного страхования брокерской компании «Союз Страхование» Андрей Змий.

Эксперты уточняют, что такси составляют большую долю договоров, переданных в пул, из-за высокой аварийности.

По итогам 2023 года эксперты не ожидают, что доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, существенно изменится.