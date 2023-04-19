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19 апреля 2023 года 09:17
МРОТ в 2024 году превысит 19 тыс. руб.
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
19 апреля. FINMARKET.RU - С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит более 19 тысяч рублей. Законопроект об этом подготовлен в Госдуме, пишет "Российская газета". Сейчас МРОТ составляет 16 тысяч 242 рубля. Депутаты предлагают повысить его на 3 тысячи рублей - до 19 тысяч 242 рубля. Эта сумма уже согласована с Минтрудом. В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить последовательное восстановление реальных доходов населения и, в частности, рассмотреть возможность повышения МРОТ выше прожиточного минимума. "Такой подход в нашей стране реализуется впервые. Ведь в 2018 году МРОТ приравняли к прожиточному минимуму. Но практика доказала, что рост зарплат является драйвером экономики и переориентации работодателей на повышение эффективности труда и роста производительности", - отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, новый уровень МРОТ позволит постепенно решить и застаревший вопрос - работающих бедных, когда зарплата на уровне МРОТ после уплаты налога опускала реальные доходы за границу бедности, а наличие детей еще более усугубляла такое положение МРОТ меняется постоянно. В 2022 году минимальный размер оплаты труда увеличивался два раза - с 1 января и с 1 июня.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, МРОТ, увеличение
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