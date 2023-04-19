Майнерам криптовалют выделят отдельный код ОКВЭД

19 апреля. FINMARKET.RU - Власти разрабатывают, который позволит создать национальную криптоплатформу - она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность, рассказал "Ведомостям" член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия"). ЦБ допускает использованиево внешних расчетах в виде эксперимента, напомнила в очередной раз позицию регулятора председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 17 апреля в Госдуме. Этот проект готовится в виде экспериментального правового режима, отметила она.

С помощью такой платформы экспортеры смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах, отметил Алтухов. Создание условий для оборота цифровых валют снизит зависимость от мировых финансовых активов и приблизит цель цифрового суверенитета, добавил он.

Подразумевается, что в законопроекте будет новый ОКВЭД для майнеров: физлица и юрлица должны получить возможность вести бизнес легально и платить налоги, уточнил Алтухов.

У национального оператора будeт две основные функции, рассказал "Ведомостям" собеседник, знакомый с планами: он будет допускать на платформу участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), у которых есть необходимость в трансграничных расчетах через криптовалюту. Также он будет авторизовывать криптобиржи и криптообменники, которые будут заниматься обменом, покупкой и реализацией криптовалюты для участников ВЭД. Они, в свою очередь, будут создавать ликвидность и поставлять ее для участников ВЭД.

Пока не совсем понятно количество компаний-операторов, которые захотят предоставлять ликвидность, продолжает собеседник, некоторые участники рынка говорят, что криптовалюты, которая майнится в России, хватит для нужд импорта, другие считают, что этих объемов явно недостаточно. По разным оценкам, российские структуры могут создавать от $10 млрд до $50 млрд криптовалюты для ВЭД.

В любом случае, резюмирует собеседник, первоочередной задачей является создание правового поля для майнинга, чтобы большая часть, а в идеале и вся криптовалюта для внешнеэкономических расчетов генерировалась внутри страны.