Поток посетителей ТЦ начал расти

18 апреля. FINMARKET.RU - На рынке коммерческой недвижимости началось восстановление. Количество опустевших площадей в торговых центрах после ухода западных брендов уже достигло максимума, далее оно будет уменьшаться, а поток посетителей начал расти. В начале апреля, по данным Traffic Index, посещаемость торговых центров увеличилась почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года, пишет "Российская газета".

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, рост посещаемостипроисходит на фоне низкого трафика в апреле прошлого года. В прошлом году в этот период уже закрылись или закрывались магазины, поэтому посещаемость была значительно ниже, кроме тех дней, когда магазины заранее объявляли о закрытии и посетители спешили купить оставшиеся товары. Увеличить посещаемость могут открытия магазинов иностранных брендов под новыми именами, но насколько это долгоиграющий тренд, пока сложно сказать, говорит она.

Рост свободных торговых площадей был связан в основном с уходом западных брендов, которые не успевали замещаться российскими и турецкими компаниями, говорит вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Сейчас список арендаторов, которые хотели уйти из России, но выжидали, уже почти закончился. Самые "вкусные" места были заняты достаточно быстро, процесс заполнения того, что осталось, будет происходить медленнее. В течение года-полутора оставшиеся 15% вакансий в российских торговых центрах постепенно закроются, считает он. "Мы только начинаем выползать из кризиса", - говорит Люлин.