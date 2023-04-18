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18 апреля 2023 года 09:13
Спрос делает рост капвложений практически безальтернативным
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Владимир Гердо/ТАСС
18 апреля. FINMARKET.RU - Опросы промышленников показывают, что компании РФ в марте-апреле вошли в редкую ситуацию растущего спроса на продукцию при отсутствии свободных рабочих рук и мощностей, пишет "Коммерсантъ". Практически нулевая безработица делает вложения в расширение и модернизацию производств почти вынужденными. В правительстве рассчитывают на приток инвестиций уже в этом году с кратным его ускорением в среднесрочной перспективе - регуляторная конструкция, рассчитанная на организацию в РФ бума капвложений, создававшаяся еще до пандемии, де-факто достроена и может быть проверена на практике уже в ближайшие месяцы. "Если проблему дефицита мощностей можно относительно быстро решить инвестициями (что российская промышленность и готова сделать во втором-третьем кварталах 2023 года), то от дефицита кадров (в первую очередь квалифицированных рабочих) так легко не избавишься", - отмечает автор исследования Сергей Цухло, мнение которого приводит "Ъ".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, спрос, капвложения
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