Спрос делает рост капвложений практически безальтернативным

18 апреля. FINMARKET.RU - Опросы промышленников показывают, что компаниив марте-апреле вошли в редкую ситуацию растущего спроса на продукцию при отсутствии свободных рабочих рук и мощностей, пишет "Коммерсантъ".

Практически нулевая безработица делает вложения в расширение и модернизацию производств почти вынужденными. В правительстве рассчитывают на приток инвестиций уже в этом году с кратным его ускорением в среднесрочной перспективе - регуляторная конструкция, рассчитанная на организацию в РФ бума капвложений, создававшаяся еще до пандемии, де-факто достроена и может быть проверена на практике уже в ближайшие месяцы. "Если проблему дефицита мощностей можно относительно быстро решить инвестициями (что российская промышленность и готова сделать во втором-третьем кварталах 2023 года), то от дефицита кадров (в первую очередь квалифицированных рабочих) так легко не избавишься", - отмечает автор исследования Сергей Цухло, мнение которого приводит "Ъ".