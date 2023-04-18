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18 апреля 2023 года 08:58
Банки хотят обмениваться данными о счетах клиентов
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Марина Лысцева/ТАСС
18 апреля. FINMARKET.RU - Банки хотят улучшить оценку финансового положения заемщика при выдаче кредита - они предлагают передавать друг другу клиентские данные о сумме средств на всех его счетах в обезличенном виде, пишут "Ведомости". В пилотном проекте участвуют "Тинькофф банк", Экспобанк и Уральский банк реконструкции и развития. Потенциально обмен такой информацией может являться нарушением банковской тайны, под которой понимается тайна об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов независимо от того, что информация передается в зашифрованном виде, говорит руководитель направления "Разрешение IT&IP споров" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле. Такая передача информации возможна в настоящий момент только в бюро кредитных историй, добавляет он. Поэтому для реализации механизма потребуется изменение законодательного регулирования по вопросу сбора, хранения и раскрытия банковской тайны, резюмировал Шицле. Сейчас банки не могут оценивать уровень дохода заемщика на основе внутренних методик (исключение – займы до 50 000 и автокредиты), а делают это по общим правилам ЦБ. На основе этого значения банки определяют показатель долговой нагрузки заемщика – от его уровня зависят условия кредита.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, банки, информация, обмен
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Istina 18.04.2023
Следует прекратить формировать у граждан условия недоверия к банковской системе подобными пилотными проектами. Следует создавать условия для сохранения клиентов, оперативно реагировать на его заявления, профессионально оценивать поведение клиента, мгновенно изменять клиентскую политику, в случае необходимости, качественно отвечать за осуществление банковских операций и их отражение в учете. Следует оценивать не только прибыль от своего коммерческого поведения на рынке, но и репутацию, обязательную составляющую любого участника рынка.
Istina 18.04.2023
"Сейчас банки не могут оценивать уровень дохода заемщика ... а делают это по общим правилам ЦБ. Физические лица ни раньше (представлялась неполная информация), ни сейчас (закрыты сведения) не могут оценивать владельцев и акционеров банков, качество нанятого ими менеджмента, практику управленческих решений, поведенческие характеристики. Физические лица не могут определить (всегда закрыты сведения) показатели проверочных мероприятий банка (банков) Регулятором.
Istina 18.04.2023
Риски оценки размещения российской валюты (и иностранной) - это риски банка. На каком основании ФЛ должно минимизировать риски банка, позволяя разместить денежные средства у себя на счетах, обслуживающих кредитные продукты банка? Под существенные доходы текущие, и будущих периодов банка, и под собственные персональные риски?
Istina 18.04.2023
"Условия кредита" банка зависят от стоимости российской валюты (ли иностранной) банка. Банк размещает свои денежные средства - может на счетах в других банках (в том числе иностранных) размещать, может на счетах физических лиц ФЛ (ЮЛ). Стоимость размещения разная, и доход, существенно отличается в этих двух видах размещения.
Istina 18.04.2023
Почему банкам все время чего-то не хватает? "Банки хотят улучшить оценку финансового положения заемщика при выдаче кредита" ____ "они предлагают передавать друг другу клиентские данные о сумме средств на всех его счетах в обезличенном виде"???
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