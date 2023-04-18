Банки хотят обмениваться данными о счетах клиентов

18 апреля. FINMARKET.RU -хотят улучшить оценку финансового положения заемщика при выдаче кредита - они предлагают передавать друг другу клиентские данные о сумме средств на всех его счетах в обезличенном виде, пишут "Ведомости".

В пилотном проекте участвуют "Тинькофф банк", Экспобанк и Уральский банк реконструкции и развития. Потенциальнотакой информацией может являться нарушением банковской тайны, под которой понимается тайна об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов независимо от того, чтопередается в зашифрованном виде, говорит руководитель направления "Разрешение IT&IP споров" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле. Такая передача информации возможна в настоящий момент только в бюро кредитных историй, добавляет он. Поэтому для реализации механизма потребуется изменение законодательного регулирования по вопросу сбора, хранения и раскрытия банковской тайны, резюмировал Шицле.

Сейчас банки не могут оценивать уровень дохода заемщика на основе внутренних методик (исключение – займы до 50 000 и автокредиты), а делают это по общим правилам ЦБ. На основе этого значения банки определяют показатель долговой нагрузки заемщика – от его уровня зависят условия кредита.