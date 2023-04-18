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18 апреля 2023 года 08:33
Банки потеряют на ипотеке 80 млрд руб. из-за регуляторного ужесточения
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
18 апреля. FINMARKET.RU - В результате регуляторного ужесточения на ипотечном рынке банки могут лишиться 80 млрд руб. прибыли, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на подсчеты аналитиков "Эксперт РА". Основными ограничениями станут надбавки к ставке резервирования по @ипотеке от застройщика@, вступающие в силу с 30 мая. По оценке "Эксперт РА", это приведет к снижению выдач и сокращению единовременных комиссий, получаемых банками от застройщиков. По информации ЦБ, в таких программах комиссия банка и размер "наценки", за счет которых ставка сдвигалась к "околонулевой", могла составлять 20–30%. ЦБ вводит дополнительное резервирование и макропруденциальные надбавки по рискованным займам, ограничивает влияние банкиров при выборе страховщика клиентом. Меры должны минимизировать риски для клиентов, банков и рынка в целом, также выльются в снижение выдачи ипотеки и сокращение доходов от нее. Но на долгосрочном горизонте эта упущенная выгода будет нивелирована за счет улучшения качества портфелей, на которое и направлено регулирование. Из-за новых ограничений, а также значительного подорожания жилья новые выдачи кредитов прибавят по итогам года всего 2–4% и достигнут 4,9–5 трлн руб., пишут "Ведомости", также ссылающие на исследование "Эксперт РА".
Опубликовано Финмаркет
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