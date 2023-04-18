Возможность установления "чрезвычайных налогов" предлагается закрепить в НК

18 апреля. FINMARKET.RU -предлагает оформить разовый сбор с бизнеса – так называемый– как "налог чрезвычайного характера". Возможность установления таких налогов предлагается закрепить в Налоговом кодексе (НК). Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники в компаниях – крупных налогоплательщиках, знакомых с предложениями. По их словам, Минфин подготовил отдельный проект закона "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", а также поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 НК. Законопроект был направлен крупным налогоплательщикам для предоставления комментариев, уточнили собеседники "Ведомостей".

Под обязанность уплаты сбора попадут не только российские, но и иностранные организации с постоянным представительством в России, сообщили источники. По их словам, законопроектом также вводится ряд исключений для уплаты налога. Налоговая база принимается равной нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021–2022 гг. не превышает прибыль за 2018–2019 гг. и если она составляет менее 1 млрд руб. Согласно законопроекту, освобождаются от уплаты налога компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также компании из реестра малого и среднего предпринимательства, пояснили источники. О том, что разовый сбор в бюджет заплатят все компании с чистой доналоговой прибылью свыше 1 млрд руб., за исключением предприятий нефтегазового и угольного секторов, а также малого и среднего бизнеса, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ранее в понедельник "Интерфакс" сообщал, что ставку налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг. Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит "скидку" и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили источники.