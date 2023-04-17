Медиарейтинг банков за март 2023 года

В марте 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа, при этом показатели лидеров значительно выросли по сравнению с февралем. Третье место в медиарейтинге занял банк ФК "Открытие", в пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Тинькофф Банк и Райффайзенбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 48 354 упоминания (39 564 в феврале). Вторую позицию занял ВТБ - 27 328 упоминаний (24 904 в феврале), за ним следует банк ФК "Открытие" - 11 484 упоминания (10 498 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил почти 17%, заметность ФК "Открытие" выросла на 14% по сравнению с февралем.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 277,9 млн (+18%, 236,3 млн в феврале). На втором месте - ВТБ с результатом 227,9 млн, показатель охватов вырос на 3% (222,2 млн в феврале). Банк ФК "Открытие" также показал незначительный рост, охваты выросли на 2% по сравнению с февралем (146,2 млн) и составили 149 млн.

Ключевым событие в медиаполе Сбербанка в марте стала публикация банком финансовых результатов. Впервые после начала спецоперации банк отчитался по МСФО за прошлый год и озвучил цели на 2023 год. Среди них - возврат на капитал около 20%. Этот уровень рентабельности означает, что годовая прибыль вернется к уровню 2021 г. и превысит 1,2 трлн рублей Финансовые результаты Сбербанка оказались лучше ожиданий аналитиков: группа заработала за 2022 год 270,5 млрд рублей чистой прибыли. Относительно 2021 года прибыль упала в 4,6 раза.

В марте состоялась встреча Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Президент заявил, что трудности, которые России пытаются создать извне, удается преодолевать благодаря действиям банковского сообщества и Центрального Банка. Путин поблагодарил Грефа и всю его команду, отметив, что Сбербанк не только прошел сложный период, но практически полностью восстановили свою работу, работают с прибылью. "Сбербанк - один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает устойчиво - это очень хороший показатель", - сказал глава государства.

Другим заметным событием в инфополе Сбербанка стала новость о появлении нового способа мошенничества, в котором жертву обвиняют якобы в измене Родине. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. Сбербанк рекомендовал пользователям дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следите за их историей, чтобы полностью контролируете счет.

Банк ВТБ в марте провел анализ российского рынка ипотеки, что имело большой резонанс в СМИ. По оценке ВТБ, в феврале российскиевыдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Сам ВТБ в феврале оформил около 15 тыс. жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 млн рублей, увеличившись за год примерно на 20%. Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область, на втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Также специалисты ВТБ проинформировали россиян о новой схеме мошенничества для получения доступа к онлайн-банку. Злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра. Во время разговора они сообщают, что онлайн-банк клиента заблокирован и просят сообщить свою идентификацию и пароль из смс, который якобы должен помочь восстановить работу сервиса. По данным ВТБ, попытки мошенников уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25 процентов с начала года.

Глава ВТБ Андрей Костин в марте заявил о планах банка увеличить объем инвестиций в инфраструктурные проекты в рамках Фабрики проектного финансирования. "Реализуемые проекты дают мультипликативный эффект для развития целых отраслей и регионов. Потенциально пул новых проектов в нескольких регионах России только в газохимии составляет более 300 млрд рублей, в горнорудной промышленности на новых перспективных месторождениях - более 500 млрд рублей", - отметил Костин.

Ключевым событием в медиаполе банка ФК "Открытие" стал запуск дополнительной скидки в 0.3% по ипотеке за первоначальный взнос от 30%. Ранее данный дисконт действовал только для льготных госпрограмм "Ипотека с господдержкой" и "Семейная ипотека". Кроме того, ипотечные заемщики, которые вышли на сделку по программам "Новостройка" и "Вторичное жилье" до 31 марта, смогли воспользоваться еще одним дисконтом в размере 0.2% годовых.

Блок автобизнеса банка "Открытие" - "Открытие Авто" - в марте снизил ставку на рефинансирование автокредитов других банков на 5 процентных пунктов. Минимальная ставка по программе составит 2.5%. Снизить процентную ставку по автокредиту могут владельцы транспортных средств категории B без ограничений по стоимости и марке автомобиля. При этом возраст автомобиля не должен превышать 20 лет для иномарки и 15 лет для отечественной модели на момент окончания кредита. Оформление каско и подтверждение дохода не требуются.

Банк ФК "Открытие" запустил акцию по кредитной карте для клиентов "Кешбэк 5% за все покупки и 180 дней без % и платежей". Также банк продлил акцию "180 дней без процентов!", в рамках которой первый льготный период без процентов и платежей увеличен до 180 календарных дней. В льготный период входят в том числе операции по снятию наличных - до 50 тыс. рублей в месяц без комиссии. Получить карту могут как новые, так и действующие клиенты банка.

Название Упоминания в СМИ, март 2023 Упоминания в СМИ, февраль 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 48 354 39 564 22,2 2 ВТБ 27 238 24 904 9,7 3 ФК Открытие 11 484 10 498 9,4 4 Россельхозбанк 10 537 7 999 31,7 5 Тинькофф Банк 10 488 10 944 -4,6 6 Газпромбанк 7 798 7 004 11,3 7 Альфа-Банк 7 605 10 062 -24,4 8 Промсвязьбанк 6 584 5 549 18,7 9 Банк УРАЛСИБ 4 535 4 222 7,4 10 Совкомбанк 4 187 3 717 12,6 11 Росбанк 3 871 6 234 -37,9 12 МТС Банк 3 866 5 362 -27,9 13 Райффайзенбанк 3 797 1 701 123,2 14 Почта банк 2 421 1 609 50,5 15 Банк ДОМ.РФ 2 372 2 485 -4,5 16 Банк Санкт-Петербург 2 270 2 390 -5,0 17 Московский Кредитный Банк 2 241 3 111 -28,0 18 Росгосстрах Банк 2 181 1 614 35,1 19 Дальневосточный банк 2 003 1 007 98,9 20 Банк ЗЕНИТ 1 658 2 632 -37,0 21 РНКБ Банк 1 584 1 814 -12,7 22 УБРиР 1 332 1 813 -26,5 23 ХКФ Банк 1 315 757 73,7 24 Ак Барс Банк 1 195 1 050 13,8 25 Новикомбанк 1 153 1 131 1,9 26 Банк Левобережный 1 081 1 377 -21,5 27 Банк Русский Стандарт 986 792 24,5 28 Абсолют Банк 762 675 12,9 29 Ланта-Банк 1 003 29 3358,6 30 Банк Синара 759 523 45,1 31 СДМ-Банк 729 1 258 -42,1 32 Кредит Европа Банк 711 272 161,4 33 ХКФ Банк 750 742 1,1 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 692 347 99,4 35 Экспобанк 689 655 5,2 36 АКБ "Металлинвестбанк" 673 1 432 -53,0 37 ОТП Банк 623 398 56,5 38 КБ "Центр-инвест" 616 628 -1,9 39 Алмазэргиэнбанк 611 247 147,4 40 Банк ТРАСТ 609 602 1,2 41 Генбанк 605 574 5,4 42 ЮниКредит Банк 598 585 2,2 43 Ренессанс Кредит 590 658 -10,3 44 Сетелем Банк 551 256 115,2 45 Банк "Приморье" 547 1 042 -47,5 46 Ланта-Банк 526 1 006 -47,7 47 ТКБ Банк 516 720 -28,3 48 Транскапиталбанк 516 720 -28,3 49 Ситибанк 487 206 136,4 50 Севергазбанк 472 183 157,9

Название Индекс заметности, март 2023 Индекс заметности, февраль 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 7 791 198 5 635 249 38,3 2 ВТБ 3 403 663 2 915 831 16,7 3 ФК Открытие 1 507 284 1 323 717 13,9 4 Тинькофф Банк 1 377 179 1 572 493 -12,4 5 Россельхозбанк 1 179 404 1 033 158 14,2 6 Альфа-Банк 1 063 568 1 388 330 -23,4 7 Райффайзенбанк 942 315 384 660 145,0 8 Промсвязьбанк 865 085 751 535 15,1 9 Банк УРАЛСИБ 824 863 548 948 50,3 10 Газпромбанк 760 836 533 876 42,5 11 Совкомбанк 470 672 398 766 18,0 12 МТС Банк 453 683 681 425 -33,4 13 Банк ДОМ.РФ 429 752 384 606 11,7 14 Росбанк 375 266 864 063 -56,5 15 Банк Санкт-Петербург 333 093 312 309 6,7 16 РНКБ Банк 313 454 392 450 -20,1 17 Росгосстрахбанк 305 689 276 869 10,4 18 Почта банк 247 305 166 379 48,6 19 Банк Левобережный 233 231 134 262 73,7 20 УБРиР 228 493 187 326 22,0 21 Московский Кредитный Банк 209 314 282 283 -25,8 22 АК Барс Банк 161 195 88 532 82,1 23 КБ "Центр=инвест" 157 249 82 245 91,2 24 Банк Русский Стандарт 155 448 118 925 30,7 25 Банк ТРАСТ 141 621 220 943 -35,9 26 Банк "Приморье" 105 544 169 686 -37,8 27 СДМ-Банк 104 191 76 196 36,7 28 АКБ "Металлинвестбанк" 98 877 98 696 0,2 29 Банк ЗЕНИТ 97 473 191 813 -49,2 30 Новикомбанк 95 781 103 849 -7,8 31 ХКФ Банк 91 774 77 158 18,9 32 Ситибанк 90 298 41 721 116,4 33 Банк БКФ 88 352 42 055 110,1 34 МСП Банк 80 288 92 766 -13,5 35 Абсолют Банк 70 745 70 247 0,7 36 Ланта-Банк 69 522 76 557 -9,2 37 НБД-Банк 66 855 45 292 47,6 38 Банк "Таврический" 63 511 3 605 1661,7 39 ЮниКредит Банк 57 061 38 741 47,3 40 Ренессанс Кредит 56 751 60 220 -5,8 41 Банк "Держава" 54 970 5 003 998,7 42 КБ Восточный 51 071 3 648 1300,0 43 Примсоцбанк 50 629 13 292 280,9 44 Банк "Точка" 49 036 54 749 -10,4 45 ВБРР 47 591 23 479 102,7 46 Кредит Европа Банк 46 942 6 416 631,6 47 ОТП Банк 44 999 5 799 676,0 48 Азиатско-Тихоокеанский Банк 44 961 28 768 56,3 49 АБ "Россия" 43 512 10 984 296,1 50 МИнБанк 40 182 18 994 111,6

Название Охват аудитории, март 2023 Охват аудитории, февраль 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 277 927 042 236 323 859 17,6 2 ВТБ 227 972 121 222 241 959 2,6 3 ФК Открытие 149 057 112 146 202 006 2,0 4 Тинькофф Банк 118 173 970 198 920 710 -40,6 5 Райффайзенбанк 102 305 049 86 323 702 18,5/td> 6 Альфа-Банк 102 278 252 131 672 777 -22,3 7 Росбанк 100 048 079 160 165 622 -37,5 8 Россельхозбанк 83 142 279 71 628 306 16,1 9 Газпромбанк 82 333 033 72 136 565 14,1 10 Почта Банк 79 319 992 39 343 771 101,6 11 Промсвязьбанк 72 244 331 75 625 757 -4,5 12 Банк УРАЛСИБ 70 629 867 122 470 445 -42,3 13 Совкомбанк 68 310 315 64 244 347 6,3 14 МТС Банк 65 213 108 122 136 520 -46,6 15 Московский Кредитный Банк 54 229 531 97 930 522 -44,6 16 Банк Санкт-Петербург 54 215 825 61 268 483 -11,5 17 Банк Русский Стандарт 53 199 937 40 467 023 31,5 18 УБРиР 50 852 586 63 596 228 -20,0 19 СДМ-Банк 46 813 164 59 592 798 -21,4 20 РНКБ Банк 46 704 396 93 173 509 -49,9 21 АКБ "Металлинвестбанк" 45 800 934 59 749 426 -23,3 22 Банк ДОМ.РФ 44 181 703 31 445 828 40,5 23 Ланта-Банк 43 827 545 57 698 508 -24,0 24 Коммерцбанк (Евразия) 38 568 421 477 873 7070,9 25 Банк Левобережный 38 507 655 36 688 604 5,0 26 Новикомбанк 36 211 574 46 177 277 -21,6 27 ЮниКредит Банк 36 052 968 30 346 589 18,8 28 Банк ЗЕНИТ 35 803 691 59 546 916 -39,9 29 ВБРР 34 337 116 12 057 059 184,8 30 Ак барс Банк 32 693 879 13 364 085 144,6 31 Ситибанк 32 576 835 19 824 977 64,3 32 Банк "Приморье" 32 496 680 59 558 845 -45,4 33 Экспобанк 32 254 703 19 505 266 65,4 34 ХКФ Банк 31 941 619 23 144 811 38,0 35 КБ Восточный 30 651 865 7 580 502 304,4 36 Абсолют Банк 30 171 964 21 986 002 37,2 37 Росгосстрахбанк 29 626 199 32 163 008 -7,9 38 Банк ТРАСТ 29 284 326 28 836 383 1,6 39 Deutsche Bank 28 195 898 2 725 989 934,3 40 МИнБанк 25 599 764 7 342 949 248,6 41 РН Банк 24 021 908 6 121 124 292,4 42 Дальневосточный банк 23 409 641 23 886 238 -2,0 43 Примсоцбанк 21 649 621 2 540 746 752,1 44 Банк Синара 21 545 954 9 908 797 117,4 45 Банк Точка 21 111 617 12 115 909 74,2 46 ОТП Банк 19 944 951 3 934 818 406,9 47 Банк БКФ 19 932 035 20 264 893 -1,6 48 Цифра Банк 19 133 669 27 407 384 -30,2 49 Генбанк 18 487 363 8 187 087 125,8 50 Кредит Европа Банк 16 729 786 16 125 311 10,0

1. Совет директоров Банка России 17 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

2. Сбербанк впервые после начала спецоперации отчитался по МСФО за прошлый год и озвучил цели на 2023 год

3. Сбербанк предупредил о набирающем обороты мошенничестве, в котором жертву обвиняют якобы в измене Родине.

4. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом

5. Мобильные приложения попавших под санкции банков пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market

6. Минфин в 2023 году планирует представить в правительство предложения о совершенствовании системы жилищных гарантий для госслужащих

7. Банки на Кубе начали принимать карты российской платежной системы "Мир"

8. Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для "остро нуждающихся в поддержке" категорий населения

9. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путина об аферах с "Пушкинской картой"

10. Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Главные темы публикаций:

СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.