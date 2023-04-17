Медиарейтинг банков за март 2023 года

В марте 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа, при этом показатели лидеров значительно выросли по сравнению с февралем. Третье место в медиарейтинге занял банк ФК "Открытие", в пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Тинькофф Банк и Райффайзенбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 48 354 упоминания (39 564 в феврале). Вторую позицию занял ВТБ - 27 328 упоминаний (24 904 в феврале), за ним следует банк ФК "Открытие" - 11 484 упоминания (10 498 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил почти 17%, заметность ФК "Открытие" выросла на 14% по сравнению с февралем.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 277,9 млн (+18%, 236,3 млн в феврале). На втором месте - ВТБ с результатом 227,9 млн, показатель охватов вырос на 3% (222,2 млн в феврале). Банк ФК "Открытие" также показал незначительный рост, охваты выросли на 2% по сравнению с февралем (146,2 млн) и составили 149 млн.
Ключевым событие в медиаполе Сбербанка в марте стала публикация банком финансовых результатов. Впервые после начала спецоперации банк отчитался по МСФО за прошлый год и озвучил цели на 2023 год. Среди них - возврат на капитал около 20%. Этот уровень рентабельности означает, что годовая прибыль вернется к уровню 2021 г. и превысит 1,2 трлн рублей Финансовые результаты Сбербанка оказались лучше ожиданий аналитиков: группа заработала за 2022 год 270,5 млрд рублей чистой прибыли. Относительно 2021 года прибыль упала в 4,6 раза.
В марте состоялась встреча Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Президент заявил, что трудности, которые России пытаются создать извне, удается преодолевать благодаря действиям банковского сообщества и Центрального Банка. Путин поблагодарил Грефа и всю его команду, отметив, что Сбербанк не только прошел сложный период, но практически полностью восстановили свою работу, работают с прибылью. "Сбербанк - один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает устойчиво - это очень хороший показатель", - сказал глава государства.
Другим заметным событием в инфополе Сбербанка стала новость о появлении нового способа мошенничества, в котором жертву обвиняют якобы в измене Родине. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. Сбербанк рекомендовал пользователям дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следите за их историей, чтобы полностью контролируете счет.
Банк ВТБ в марте провел анализ российского рынка ипотеки, что имело большой резонанс в СМИ. По оценке ВТБ, в феврале российские банки
выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Сам ВТБ в феврале оформил около 15 тыс. жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 млн рублей, увеличившись за год примерно на 20%. Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область, на втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Также специалисты ВТБ проинформировали россиян о новой схеме мошенничества для получения доступа к онлайн-банку. Злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра. Во время разговора они сообщают, что онлайн-банк клиента заблокирован и просят сообщить свою идентификацию и пароль из смс, который якобы должен помочь восстановить работу сервиса. По данным ВТБ, попытки мошенников уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25 процентов с начала года.
Глава ВТБ Андрей Костин в марте заявил о планах банка увеличить объем инвестиций в инфраструктурные проекты в рамках Фабрики проектного финансирования. "Реализуемые проекты дают мультипликативный эффект для развития целых отраслей и регионов. Потенциально пул новых проектов в нескольких регионах России только в газохимии составляет более 300 млрд рублей, в горнорудной промышленности на новых перспективных месторождениях - более 500 млрд рублей", - отметил Костин.
Ключевым событием в медиаполе банка ФК "Открытие" стал запуск дополнительной скидки в 0.3% по ипотеке за первоначальный взнос от 30%. Ранее данный дисконт действовал только для льготных госпрограмм "Ипотека с господдержкой" и "Семейная ипотека". Кроме того, ипотечные заемщики, которые вышли на сделку по программам "Новостройка" и "Вторичное жилье" до 31 марта, смогли воспользоваться еще одним дисконтом в размере 0.2% годовых.
Блок автобизнеса банка "Открытие" - "Открытие Авто" - в марте снизил ставку на рефинансирование автокредитов других банков на 5 процентных пунктов. Минимальная ставка по программе составит 2.5%. Снизить процентную ставку по автокредиту могут владельцы транспортных средств категории B без ограничений по стоимости и марке автомобиля. При этом возраст автомобиля не должен превышать 20 лет для иномарки и 15 лет для отечественной модели на момент окончания кредита. Оформление каско и подтверждение дохода не требуются.
Банк ФК "Открытие" запустил акцию по кредитной карте для клиентов "Кешбэк 5% за все покупки и 180 дней без % и платежей". Также банк продлил акцию "180 дней без процентов!", в рамках которой первый льготный период без процентов и платежей увеличен до 180 календарных дней. В льготный период входят в том числе операции по снятию наличных - до 50 тыс. рублей в месяц без комиссии. Получить карту могут как новые, так и действующие клиенты банка.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, март 2023
|Упоминания в СМИ, февраль 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|48 354
|39 564
|22,2
|2
|ВТБ
|27 238
|24 904
|9,7
|3
|ФК Открытие
|11 484
|10 498
|9,4
|4
|Россельхозбанк
|10 537
|7 999
|31,7
|5
|Тинькофф Банк
|10 488
|10 944
|-4,6
|6
|Газпромбанк
|7 798
|7 004
|11,3
|7
|Альфа-Банк
|7 605
|10 062
|-24,4
|8
|Промсвязьбанк
|6 584
|5 549
|18,7
|9
|Банк УРАЛСИБ
|4 535
|4 222
|7,4
|10
|Совкомбанк
|4 187
|3 717
|12,6
|11
|Росбанк
|3 871
|6 234
|-37,9
|12
|МТС Банк
|3 866
|5 362
|-27,9
|13
|Райффайзенбанк
|3 797
|1 701
|123,2
|14
|Почта банк
|2 421
|1 609
|50,5
|15
|Банк ДОМ.РФ
|2 372
|2 485
|-4,5
|16
|Банк Санкт-Петербург
|2 270
|2 390
|-5,0
|17
|Московский Кредитный Банк
|2 241
|3 111
|-28,0
|18
|Росгосстрах Банк
|2 181
|1 614
|35,1
|19
|Дальневосточный банк
|2 003
|1 007
|98,9
|20
|Банк ЗЕНИТ
|1 658
|2 632
|-37,0
|21
|РНКБ Банк
|1 584
|1 814
|-12,7
|22
|УБРиР
|1 332
|1 813
|-26,5
|23
|ХКФ Банк
|1 315
|757
|73,7
|24
|Ак Барс Банк
|1 195
|1 050
|13,8
|25
|Новикомбанк
|1 153
|1 131
|1,9
|26
|Банк Левобережный
|1 081
|1 377
|-21,5
|27
|Банк Русский Стандарт
|986
|792
|24,5
|28
|Абсолют Банк
|762
|675
|12,9
|29
|Ланта-Банк
|1 003
|29
|3358,6
|30
|Банк Синара
|759
|523
|45,1
|31
|СДМ-Банк
|729
|1 258
|-42,1
|32
|Кредит Европа Банк
|711
|272
|161,4
|33
|ХКФ Банк
|750
|742
|1,1
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|692
|347
|99,4
|35
|Экспобанк
|689
|655
|5,2
|36
|АКБ "Металлинвестбанк"
|673
|1 432
|-53,0
|37
|ОТП Банк
|623
|398
|56,5
|38
|КБ "Центр-инвест"
|616
|628
|-1,9
|39
|Алмазэргиэнбанк
|611
|247
|147,4
|40
|Банк ТРАСТ
|609
|602
|1,2
|41
|Генбанк
|605
|574
|5,4
|42
|ЮниКредит Банк
|598
|585
|2,2
|43
|Ренессанс Кредит
|590
|658
|-10,3
|44
|Сетелем Банк
|551
|256
|115,2
|45
|Банк "Приморье"
|547
|1 042
|-47,5
|46
|Ланта-Банк
|526
|1 006
|-47,7
|47
|ТКБ Банк
|516
|720
|-28,3
|48
|Транскапиталбанк
|516
|720
|-28,3
|49
|Ситибанк
|487
|206
|136,4
|50
|Севергазбанк
|472
|183
|157,9
|
|Название
|Индекс заметности, март 2023
|Индекс заметности, февраль 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|7 791 198
|5 635 249
|38,3
|2
|ВТБ
|3 403 663
|2 915 831
|16,7
|3
|ФК Открытие
|1 507 284
|1 323 717
|13,9
|4
|Тинькофф Банк
|1 377 179
|1 572 493
|-12,4
|5
|Россельхозбанк
|1 179 404
|1 033 158
|14,2
|6
|Альфа-Банк
|1 063 568
|1 388 330
|-23,4
|7
|Райффайзенбанк
|942 315
|384 660
|145,0
|8
|Промсвязьбанк
|865 085
|751 535
|15,1
|9
|Банк УРАЛСИБ
|824 863
|548 948
|50,3
|10
|Газпромбанк
|760 836
|533 876
|42,5
|11
|Совкомбанк
|470 672
|398 766
|18,0
|12
|МТС Банк
|453 683
|681 425
|-33,4
|13
|Банк ДОМ.РФ
|429 752
|384 606
|11,7
|14
|Росбанк
|375 266
|864 063
|-56,5
|15
|Банк Санкт-Петербург
|333 093
|312 309
|6,7
|16
|РНКБ Банк
|313 454
|392 450
|-20,1
|17
|Росгосстрахбанк
|305 689
|276 869
|10,4
|18
|Почта банк
|247 305
|166 379
|48,6
|19
|Банк Левобережный
|233 231
|134 262
|73,7
|20
|УБРиР
|228 493
|187 326
|22,0
|21
|Московский Кредитный Банк
|209 314
|282 283
|-25,8
|22
|АК Барс Банк
|161 195
|88 532
|82,1
|23
|КБ "Центр=инвест"
|157 249
|82 245
|91,2
|24
|Банк Русский Стандарт
|155 448
|118 925
|30,7
|25
|Банк ТРАСТ
|141 621
|220 943
|-35,9
|26
|Банк "Приморье"
|105 544
|169 686
|-37,8
|27
|СДМ-Банк
|104 191
|76 196
|36,7
|28
|АКБ "Металлинвестбанк"
|98 877
|98 696
|0,2
|29
|Банк ЗЕНИТ
|97 473
|191 813
|-49,2
|30
|Новикомбанк
|95 781
|103 849
|-7,8
|31
|ХКФ Банк
|91 774
|77 158
|18,9
|32
|Ситибанк
|90 298
|41 721
|116,4
|33
|Банк БКФ
|88 352
|42 055
|110,1
|34
|МСП Банк
|80 288
|92 766
|-13,5
|35
|Абсолют Банк
|70 745
|70 247
|0,7
|36
|Ланта-Банк
|69 522
|76 557
|-9,2
|37
|НБД-Банк
|66 855
|45 292
|47,6
|38
|Банк "Таврический"
|63 511
|3 605
|1661,7
|39
|ЮниКредит Банк
|57 061
|38 741
|47,3
|40
|Ренессанс Кредит
|56 751
|60 220
|-5,8
|41
|Банк "Держава"
|54 970
|5 003
|998,7
|42
|КБ Восточный
|51 071
|3 648
|1300,0
|43
|Примсоцбанк
|50 629
|13 292
|280,9
|44
|Банк "Точка"
|49 036
|54 749
|-10,4
|45
|ВБРР
|47 591
|23 479
|102,7
|46
|Кредит Европа Банк
|46 942
|6 416
|631,6
|47
|ОТП Банк
|44 999
|5 799
|676,0
|48
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|44 961
|28 768
|56,3
|49
|АБ "Россия"
|43 512
|10 984
|296,1
|50
|МИнБанк
|40 182
|18 994
|111,6
|
|Название
|Охват аудитории, март 2023
|Охват аудитории, февраль 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|277 927 042
|236 323 859
|17,6
|2
|ВТБ
|227 972 121
|222 241 959
|2,6
|3
|ФК Открытие
|149 057 112
|146 202 006
|2,0
|4
|Тинькофф Банк
|118 173 970
|198 920 710
|-40,6
|5
|Райффайзенбанк
|102 305 049
|86 323 702
|18,5/td>
|6
|Альфа-Банк
|102 278 252
|131 672 777
|-22,3
|7
|Росбанк
|100 048 079
|160 165 622
|-37,5
|8
|Россельхозбанк
|83 142 279
|71 628 306
|16,1
|9
|Газпромбанк
|82 333 033
|72 136 565
|14,1
|10
|Почта Банк
|79 319 992
|39 343 771
|101,6
|11
|Промсвязьбанк
|72 244 331
|75 625 757
|-4,5
|12
|Банк УРАЛСИБ
|70 629 867
|122 470 445
|-42,3
|13
|Совкомбанк
|68 310 315
|64 244 347
|6,3
|14
|МТС Банк
|65 213 108
|122 136 520
|-46,6
|15
|Московский Кредитный Банк
|54 229 531
|97 930 522
|-44,6
|16
|Банк Санкт-Петербург
|54 215 825
|61 268 483
|-11,5
|17
|Банк Русский Стандарт
|53 199 937
|40 467 023
|31,5
|18
|УБРиР
|50 852 586
|63 596 228
|-20,0
|19
|СДМ-Банк
|46 813 164
|59 592 798
|-21,4
|20
|РНКБ Банк
|46 704 396
|93 173 509
|-49,9
|21
|АКБ "Металлинвестбанк"
|45 800 934
|59 749 426
|-23,3
|22
|Банк ДОМ.РФ
|44 181 703
|31 445 828
|40,5
|23
|Ланта-Банк
|43 827 545
|57 698 508
|-24,0
|24
|Коммерцбанк (Евразия)
|38 568 421
|477 873
|7070,9
|25
|Банк Левобережный
|38 507 655
|36 688 604
|5,0
|26
|Новикомбанк
|36 211 574
|46 177 277
|-21,6
|27
|ЮниКредит Банк
|36 052 968
|30 346 589
|18,8
|28
|Банк ЗЕНИТ
|35 803 691
|59 546 916
|-39,9
|29
|ВБРР
|34 337 116
|12 057 059
|184,8
|30
|Ак барс Банк
|32 693 879
|13 364 085
|144,6
|31
|Ситибанк
|32 576 835
|19 824 977
|64,3
|32
|Банк "Приморье"
|32 496 680
|59 558 845
|-45,4
|33
|Экспобанк
|32 254 703
|19 505 266
|65,4
|34
|ХКФ Банк
|31 941 619
|23 144 811
|38,0
|35
|КБ Восточный
|30 651 865
|7 580 502
|304,4
|36
|Абсолют Банк
|30 171 964
|21 986 002
|37,2
|37
|Росгосстрахбанк
|29 626 199
|32 163 008
|-7,9
|38
|Банк ТРАСТ
|29 284 326
|28 836 383
|1,6
|39
|Deutsche Bank
|28 195 898
|2 725 989
|934,3
|40
|МИнБанк
|25 599 764
|7 342 949
|248,6
|41
|РН Банк
|24 021 908
|6 121 124
|292,4
|42
|Дальневосточный банк
|23 409 641
|23 886 238
|-2,0
|43
|Примсоцбанк
|21 649 621
|2 540 746
|752,1
|44
|Банк Синара
|21 545 954
|9 908 797
|117,4
|45
|Банк Точка
|21 111 617
|12 115 909
|74,2
|46
|ОТП Банк
|19 944 951
|3 934 818
|406,9
|47
|Банк БКФ
|19 932 035
|20 264 893
|-1,6
|48
|Цифра Банк
|19 133 669
|27 407 384
|-30,2
|49
|Генбанк
|18 487 363
|8 187 087
|125,8
|50
|Кредит Европа Банк
|16 729 786
|16 125 311
|10,0
Главные темы публикаций:
- 1. Совет директоров Банка России 17 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
- 2. Сбербанк впервые после начала спецоперации отчитался по МСФО за прошлый год и озвучил цели на 2023 год
- 3. Сбербанк предупредил о набирающем обороты мошенничестве, в котором жертву обвиняют якобы в измене Родине.
- 4. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом
- 5. Мобильные приложения попавших под санкции банков пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market
- 6. Минфин в 2023 году планирует представить в правительство предложения о совершенствовании системы жилищных гарантий для госслужащих
- 7. Банки на Кубе начали принимать карты российской платежной системы "Мир"
- 8. Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для "остро нуждающихся в поддержке" категорий населения
- 9. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путина об аферах с "Пушкинской картой"
- 10. Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ
- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности
- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории
- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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