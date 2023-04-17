Работодатели активизировали поиск сотрудников

В марте этого года среднее число открытых вакансий выросло на 28,4% по сравнению с январем 2023 года. При этом первый квартал в целом оказался более высоким с точки зрения активности работодателей относительно октября - декабря 2022-го - число объявлений увеличилось на 17%. Такие выводы приводятся в исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", пишут "Известия"

Самые востребованные на рынке труда - специалисты массовых и рабочих профессий (продавцы, разнорабочие, водители). Об этом говорит структура вакансий по отраслям в январе - марте. Чаще всего компании искали трудящихся в сфере торговли (27% от общего числа), производства (13%) и транспорта (12%).к

Рост числа вакансий в промышленно-производственной сфере - устойчивый тренд, заявили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Там добавили: этот сектор на фоне импортозамещения на протяжении последних двух лет оставался драйвером занятости и будет им дальше. Если говорить о сферах торговли и транспорта, необходимо учитывать сезонный фактор, отметили в ведомстве. В преддверии старта туристического сезона и начала работы открытых торговых точек потребность в найме таких сотрудников повышается, рассказали в министерстве.

Приближается лето, поэтому появляется всё больше предложений в агросекторе, сельском хозяйстве, туризме и сфере общественного питания, отметил заместитель гендиректора "Работы.ру" Александр Ветерков.

В то же время, согласно исследованию, существенно выросло предложение в сферах красоты и здоровья (+89% по сравнению с началом 2023-го), маркетинга (+74%), культуры и образования (+73%). Эти направления традиционно активизируются весной и летом, что связано с санаторно-курортным сезоном и началом экзаменов, объяснил он.

Кроме того, заметно вырос спрос на специалистов без опыта - на 75%.

При этом - в противоположность динамике вакансий - общее число активных резюме к концу марта 2023-го снизилось на 5% в сравнении с началом года. Это говорит как о некотором снижении соискательской активности, так и о том, что дефицит работников в отдельных отраслях будет сохраняться, подчеркивается в документе.