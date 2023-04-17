"Мосбиржа" утвердила меры по борьбе со скачками торгов c низколиквидными бумагами

17 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ и Московская биржа подготовили набор мер для борьбы с волатильностью акций третьего эшелона на российском рынке. Как рассказали два источника "Коммерсанту" . и подтвердили в Московской бирже, в конце прошлой недели комитет площадки по фондовому рынку утвердил меры по борьбе с краткосрочным взрывным ростом и последующим спадом волатильности и объема торгов низколиквидными ценными бумагами.

Один из собеседников “Ъ” уточнил, что одобрены четыре направления работы. Во-первых, планируется распространить режим дискретного аукциона на все, обращающиеся на площадке (сейчас он действует только для бумаг из индекса биржи). Во-вторых — доработать методику противодействия дестабилизации с точки зрения критериев срабатывания и ускорения реакции. Как пояснил источник “Ъ”, это необходимо сделать с учетом «структурных изменений рынка за последний год». Третья мера — сокращение возможных ценовых границ, которые сейчас установлены на уровне 40%. Четвертая — по ряду бумаг, у которых шаг цены приводит к наличию каких-либо недобросовестных практик, шаг цены во внеочередном порядке будет изменен в сторону увеличения.