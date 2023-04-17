Производители колбасы предупредили о возможности подорожания

17 апреля. FINMARKET.RU - Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) пожаловался в Минюст и Минсельхоз, что мясокомбинаты никак не могут завезти импортную говядину по беспошлинной квоте, поскольку до сих пор нет всех разрешающих на то документов, пишет "Российская газета" .. Из-за этого есть риск подорожания колбасы и другой мясной продукции, где используется говядина.

Начать импорт льготной говядины в Россию должны были по-хорошему с начала года. Правительство разрешило поставить в страну в этом году 100 тыс. говядины без 15% пошлины для производства готовой продукции - мяса, тушенки, деликатесов. Об этом просили производители этой продукции на фоне нехватки отечественной говядины. Но документация, позволяющая начать этот импорт, до сих пор не вышла.

"Импортеры ввезли сырье, рассчитывая на то, что смогут воспользоваться беспошлинным тарифом, но этого не случилось. Расходы по хранению превысили экономию на пошлине и теперь вместо дешевого сырья мы получим дорогое", - говорится в письме. А это может привести к подорожанию готовой продукции, говорит председатель правления НСМ Юлия Панферова. Покане повышаются за счет сырья, завезенного в конце прошлого года, и низкого спроса. Мясопереработчики просят как можно быстрее утвердить необходимые документы, чтобы начать импорт.

Приказ Минсельхоза уже прошел межведомственное согласование и находится на последнем этапе согласования - на рассмотрении в Минюсте, подтвердили "РГ" в Минсельхозе. При этом там отмечают, что доля импорта в мясопереработке незначительна и не может оказать серьезного влияния на стоимость конечной продукции.