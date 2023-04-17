Возможность влияния сделок с иностранными инвесторами на курс рубля ограничат

17 апреля. FINMARKET.RU - Из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля. Поэтому Банк России и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из страны компаний, выяснили "Ведомости" .. Обсуждение таких мер подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, уточнив, что этот механизм плавающий и не привязан к конкретной сумме.

Минфин и раньше вводил определенные условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать рынок, напомнил Чебесков. "В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями", - отметил Чебесков.

начал резко слабеть в начале апреля, достигнув минимумов апреля прошлого года. Аналитики предполагали, что падение рубля могло быть в том числе вызвано выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за санкций, в частности выходом компании Shell из проекта "Сахалин-2".

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в своем выступлении в Госдуме 10 апреля заявил, что тот акцент, который делают эксперты на факте влияния этой сделки, преувеличен. Он назвал основной причиной резкого ослабления рубля прохождение нижней точки экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть.