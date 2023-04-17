Растет число нарушений в ведущих торговых сетях

17 апреля. FINMARKET.RU - Число нарушений в ведущих торговых сетях за I квартал 2023 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в два и более раз. Это следует из рейтинга общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ), который составлен на основе единого реестра проверок Генпрокуратуры. В нем размещаются результаты контролирующих и профилактических мероприятий Роспотребнадзора, пишут "Известия"

По динамике выявленных нарушений и выданных Роспотребнадзором предостережений лидирует федеральная торговая сеть бросовых цен "Светофор". Так, их число в I квартале этого года по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года выросло в 10 раз (на 1000%). Почти такие же показатели у "Красное & Белое" - рост на 975%. Условное второе место занимают "Ашан" - увеличение на 264%, "Лента" - 248% и "Бристоль" - 245%. Следом идут "Дикси" - 160%, "Перекресток" - 159%, "Магнит" - 156%, "О'кей" - 142%, "Пятерочка" - 116% и Metro - 100%. Лучше всех обстоят дела у сети "ВкусВилл" - число нарушений здесь выросло менее чем вдвое - 89%.

Чаще всего проверяющие службы выявляли несоответствие ценника на товар на полке и его стоимости на кассе, нарушение условий хранения пищевой продукции, в частности неправильный температурный режим, отсутствие или повреждение упаковки, нарушение товарного соседства (это также приводит к порче продуктов), пояснили эксперты ОПИ. Замыкает тройку лидеров продажа просроченной продукции и отсутствие информации о сроках годности, подсчитали в организации.

Лавинообразный рост нарушений эксперты связывают в первую очередь с действующим мораторием на проверки. Введенный как мера поддержки бизнеса в марте 2022 года, он сильно "расслабил" ритейлеров в плане соблюдения требований, считает Олег Павлов. Кроме того, результаты проверок, по сути, ничем не грозят нарушителям: если раньше проверяющие выписывали штрафы в несколько сотен тысяч рублей, то сейчас обходятся обычным предупреждением, которое может дублироваться много раз.

Одним из способов борьбы с фальсификатом и просрочкой может стать расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, чтобы у покупателя была возможность проверить товар в мобильном приложении "Честный знак", считает замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки) Реваз Юсупов.