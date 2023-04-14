Генпрокуратура прояснит основания для возбуждения "налоговых" дел

14 апреля. FINMARKET.RU -опубликовала проект приказа, который может внести некоторую ясность в вопрос о том, на основании каких именно материалов налоговых органов следователи могут возбуждать уголовные дела по налоговым статьям, пишет "Коммерсант"

Эта тема стала проблемной для российского бизнеса. В 2022 году был возвращен действовавший в 2011-2014 годах порядок возбуждения дел следователями лишь по материалам, направляемым им налоговыми органами. Порядок передачи материалов закреплен в ст. 32 Налогового кодекса (НК).

В проекте приказа подчеркивается, что прокуроры при осуществлении надзора должны исходить из того, что поводом для возбуждения дела являются только материалы, направленные по ст. 32 НК.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обращает внимание на то, что практика направления материалов до вступления в силу решения о привлечении к ответственности и до истечения срока добровольного погашения недоимки создает почву для избыточного давления на бизнес. Как минимум потому, что вышестоящим налоговым органом недоимка еще может быть сокращена до суммы, "не дотягивающей" до порога уголовной ответственности.