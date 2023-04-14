Владельцы гаражей и домов у железной дороги смогут оформить землю в собственность

14 апреля. FINMARKET.RU - Подписано постановление, согласно которому теперь владельцы гаражей, хозяйственных построек, садовых и жилых домов, расположенными в границе полосы отвода железной дороги, смогут оформить права на землю под ними при условии, если такие земельные участки не планируется использовать для нужд железнодорожного транспорта. Для этого, сообщает пресс-служба Росреестра, предусмотрен раздел предоставленного компании участка, пишет "Российская газета"

Также унифицируется подход к порядку определения ставок арендной платы за участки, относящиеся к полосам отвода железной дороги, для граждан и юридических лиц. Они различаются в зависимости от целей использования предоставленного по договорам субаренды участка.