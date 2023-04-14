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14 апреля 2023 года 10:17
Владельцы гаражей и домов у железной дороги смогут оформить землю в собственность
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URA.RU/ТАСС
14 апреля. FINMARKET.RU - Подписано постановление, согласно которому теперь владельцы гаражей, хозяйственных построек, садовых и жилых домов, расположенными в границе полосы отвода железной дороги, смогут оформить права на землю под ними при условии, если такие земельные участки не планируется использовать для нужд железнодорожного транспорта. Для этого, сообщает пресс-служба Росреестра, предусмотрен раздел предоставленного компании участка, пишет "Российская газета". Также унифицируется подход к порядку определения ставок арендной платы за участки, относящиеся к полосам отвода железной дороги, для граждан и юридических лиц. Они различаются в зависимости от целей использования предоставленного по договорам субаренды участка.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ж/д, постройки, земля, собственность
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