Спрос на рабочие специальности превзошел спрос на айтишников

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Донат Сорокин/ТАСС
14 апреля. FINMARKET.RU - В РФ в вакансиях с большими доходами лидируют производственники - причем и по спросу, и по зарплатам, отмечается в аналитической записке Минтруда, пишут "Известия". В системе центров занятости сейчас представлено 1,6 млн свободных позиций, из них в промышленности, производстве и сельском хозяйстве - более 560 тыс., указывает Минтруд. Места в сферах промышленности и производства стали лидерами по числу высокооплачиваемых предложений. На базе портала "Работа России" представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленно-производственной сфере. При этом в сферах услуг - 197, в строительстве - 513, в IT - 178 таких предложений. Как отмечается в документе министерства, фактическое предложение на рынке может быть несколько выше представленной в распоряжении службы занятости численности рабочих мест. Если посмотреть на вакансии с доходом свыше 100 тыс. рублей, то и там лидируют работники промышленной сферы. Для них сейчас открыто более 27 тыс. таких позиций. Для сравнения: в сфере услуг - 5,7 тыс., в строительстве - 10,5 тыс., в IT - 1,2 тыс. С зарплатой выше средней по полному кругу организаций (более 63,3 тыс. рублей) в промышленности представлено 92 тыс. вакансий, то есть каждое пятое предложение в этой сфере - с зарплатой выше средней, а в IT таких 3 тыс. При этом, отмечается в записке Минтруда, промпредприятия в большем объеме, нежели предприятия других отраслей, ориентированы на предоставление соцпакета работникам. В Минтруде составили топ-3 самых востребованных профессий сферы промышленности: механики производственного и сельскохозяйственного оборудования (около 87 тыс. вакансий), формовщики, сварщики, вальцовщики (более 46 тыс. предложений), а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики (около 41 тыс. позиций). В топ-3 массовых профессий вошли рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности (свыше 76 тыс. вакансий), водители (72 тыс.), операторы подвижного оборудования (около 48 тыс.).
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, промышленность, работники, спрос
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АК-54 14.04.2023
Эти "игруны" с подъёмом цен вляпаются аналогично авто! В марте прошлого года когда евро превысило планку в 130 руб., они вздернули цены в два раза ( по некоторым позициям до 3-х раз), когда Евро "упало" ниже 50-ти руб, они всё равно держали стоимость товаров эквивалентно 100руб. за У.Е.,Сейчас как и все предыдущие 30 лет ( с хвостиком) опять пошли на подъём цен! Ну-ну, зарплата 5 лет на одном уровне... Без многой бытовой техники, как и без авто можно жить- плавали, знаем. А вот вы без реализации...хлопотно это!
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