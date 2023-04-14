Спрос на рабочие специальности превзошел спрос на айтишников

14 апреля. FINMARKET.RU - Вв вакансиях с большими доходами лидируют производственники - причем и по спросу, и по зарплатам, отмечается в аналитической записке Минтруда, пишут "Известия"

В системе центров занятости сейчас представлено 1,6 млн свободных позиций, из них в промышленности, производстве и сельском хозяйстве - более 560 тыс., указывает Минтруд. Места в сферах промышленности и производства стали лидерами по числу высокооплачиваемых предложений. На базе портала "Работа России" представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тыс. рублей в промышленно-производственной сфере. При этом в сферах услуг - 197, в строительстве - 513, в IT - 178 таких предложений.

Как отмечается в документе министерства, фактическое предложение на рынке может быть несколько выше представленной в распоряжении службы занятости численности рабочих мест.

Если посмотреть на вакансии с доходом свыше 100 тыс. рублей, то и там лидируютпромышленной сферы. Для них сейчас открыто более 27 тыс. таких позиций. Для сравнения: в сфере услуг - 5,7 тыс., в строительстве - 10,5 тыс., в IT - 1,2 тыс. С зарплатой выше средней по полному кругу организаций (более 63,3 тыс. рублей) в промышленности представлено 92 тыс. вакансий, то есть каждое пятое предложение в этой сфере - с зарплатой выше средней, а в IT таких 3 тыс.

При этом, отмечается в записке Минтруда, промпредприятия в большем объеме, нежели предприятия других отраслей, ориентированы на предоставление соцпакета работникам.

В Минтруде составили топ-3 самых востребованных профессий сферы промышленности: механики производственного и сельскохозяйственного оборудования (около 87 тыс. вакансий), формовщики, сварщики, вальцовщики (более 46 тыс. предложений), а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики (около 41 тыс. позиций). В топ-3 массовых профессий вошли рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности (свыше 76 тыс. вакансий), водители (72 тыс.), операторы подвижного оборудования (около 48 тыс.).