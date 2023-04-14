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14 апреля 2023 года 09:00
Почему дорожает крупная бытовая техника
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Михаил Метцель/ТАСС
14 апреля. FINMARKET.RU - Отпускные цены на крупную бытовую технику в РФ растут в среднем на 8-10% на фоне ослабления рубля, сообщают дистрибуторы и ритейлеры. Речь идет как о товарах, ввозящихся через параллельный импорт, так и об официальных поставках, например из Китая, пишет "Коммерсант". Как следует из имеющихся в распоряжении "Ъ" писем, входящий в группу Hisense бренд Gorenje уведомил ритейлеров, что с 1 мая цены на бытовую технику вырастут минимум на 5% из-за "значительного повышения цен на исходные материалы". Аналогичные письма магазины получили от китайской Midea. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил "Ъ" получение писем от Midea и Gorenje. По его словам, причиной стало ослабление рубля. Поэтому подорожание затронет и технику, ввозимую в РФ путем параллельного импорта. Как сказал Погудалов, розничные цены увеличатся сопоставимо росту закупочных цен от вендоров - в пределах 10%. Ритейлеры, имеющие большие склады, стараются удерживать прежние цены, подчеркнули в "F+ tech-Марвел". Между тем "Ъ" обнаружил рост розничных цен на электронику, в том числе в крупных магазинах, причем гораздо существеннее, чем уровень, подтверждаемый ритейлерами и производителями.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, холодильники, техника, цены, рост
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АК-54 14.04.2023
Эти "игруны" с подъёмом цен вляпаются аналогично авто! В марте прошлого года когда евро превысило планку в 130 руб., они вздернули цены в два раза ( по некоторым позициям до 3-х раз), когда Евро "упало" ниже 50-ти руб, они всё равно держали стоимость товаров эквивалентно 100руб. за У.Е.,Сейчас как и все предыдущие 30 лет ( с хвостиком) опять пошли на подъём цены вслед за курсом валют! Ну-ну, зарплата 5 лет на одном уровне... Без многой бытовой техники, как и без авто можно жить- плавали, знаем. А вот вы без реализации...хлопотно это!
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