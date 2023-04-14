Почему дорожает крупная бытовая техника

14 апреля. FINMARKET.RU - Отпускныена крупную бытовую технику врастут в среднем на 8-10% на фоне ослабления рубля, сообщают дистрибуторы и ритейлеры. Речь идет как о товарах, ввозящихся через параллельный импорт, так и об официальных поставках, например из Китая, пишет "Коммерсант"

Как следует из имеющихся в распоряжении "Ъ" писем, входящий в группу Hisense бренд Gorenje уведомил ритейлеров, что с 1 мая цены на бытовую технику вырастут минимум на 5% из-за "значительного повышения цен на исходные материалы". Аналогичные письма магазины получили от китайской Midea.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил "Ъ" получение писем от Midea и Gorenje. По его словам, причиной стало ослабление рубля. Поэтому подорожание затронет и технику, ввозимую в РФ путем параллельного импорта. Как сказал Погудалов, розничные цены увеличатся сопоставимо росту закупочных цен от вендоров - в пределах 10%.

Ритейлеры, имеющие большие склады, стараются удерживать прежние цены, подчеркнули в "F+ tech-Марвел".

Между тем "Ъ" обнаружилрозничных цен на электронику, в том числе в крупных магазинах, причем гораздо существеннее, чем уровень, подтверждаемый ритейлерами и производителями.