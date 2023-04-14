В России резко выросли платежи в пользу нелегальных азартных игр

14 апреля. FINMARKET.RU - За последний год в России выросли масштабы платежей в пользу незаконных организаторов азартных игр, заявила предправления небанковской кредитной организации "Мобильная карта" Елена Шейкина, выступая на конференции Ассоциации банков России. И улучшения ситуации не происходит, констатировала она, не уточнив конкретных цифр. В сентябре 2021 г. "Мобильная карта" стала единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (Единый ЦИПУС), пишут "Ведомости"

Рост платежей Шейкина связала с тем, что у Роскомнадзора сейчас меньше возможностей блокировать в магазинах AppStore и Google Play приложения нелегальных азартных игр.

В качестве инструмента борьбы с такими переводами Шейкина предложила использовать механизм по выявлению операций без согласия клиента, который организован на базе ФинЦЕРТа Банка России. Через него уполномоченное ведомство сможет направлять в кредитные организации информацию о выявленном незаконном организаторе азартных игр или его посреднике, передавать необходимые критерии для идентификации такого клиента с последующим приостановлением или блокировкой платежного средства, пояснил представитель "Мобильной карты".

Госорганы принимают участие в предоставлении различных инструментов и механизмов, которые препятствуют незаконным игрокам и их деятельности, но и сами участники платежного процесса должны, со своей стороны, препятствовать нелегальной деятельности, отметила в ответ на это директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, совместная активность должна способствовать повышению прозрачности на рынке и препятствовать незаконным операциям.

По словам Шейкиной, в конце 2022 г. был создан рабочий комитет при набсовете "Единого регуляторе азартных игр", в состав которого вошли представители Минфина, Минцифры, ЦБ, Роскомнадзора, ФНС и Ассоциации банков России. Основной задачей этого комитета является совершенствование механизма по выявлению и ограничению операций в пользу незаконных организаторов азартных игр.

Рабочая группа сейчас вырабатывает межведомственные техрешения, которые помогут банкам начать исполнять принятые ранее законы, уточнил "Ведомостям" вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.