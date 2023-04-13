Производители смартфонов определяются с использованием металлов из РФ

13 апреля. FINMARKET.RU - Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий "по требованию правительства США", следует из отчетности компании об использовании ценных металлов . В то же время в документе признается, что компания до сих пор получает вольфрам с завода "Молирен" в Московской области, пишет "Коммерсант"

Другой крупный производитель электроники, южнокорейская Samsung, от российских металлов не отказывается. Из отчетности компании следует, что Samsung использует тантал, вольфрам и золото от "Гидрометаллурга" (ЗАО "Компания "Вольфрам""), "Молирена" ("Спецсплав-сервис"), Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ), Соликамского магниевого завода (СМЗ), Новосибирского аффинажного завода, "Уралэлектромеди" (входит в УГМК), Московского завода по обработке спецсплавов (МЗСС) и "Красцветмета".

Источник, близкий к одному из заводов, уточняет, что напрямуюApple и Samsung в любом случае не поставляются - главным официальным направлением экспорта стал Казахстан. Эксперты отмечают, что реэкспорт идет также через Индию и Китай. Они сомневаются, что даже крупные мировые производители электроники, декларирующие полный разрыв с РФ, откажутся от ее редких и драгоценных металлов в силу отсутствия сопоставимых по цене альтернатив.