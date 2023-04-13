Идея запрета торговли акциями недружественной оборонки поддержана Минфином

13 апреля. FINMARKET.RU - Власти планируют запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину. В качестве правового инструмента для введения легитимного запрета они рассматривают указ президента. Об этом "Ведомостям" рассказал первый зампред думского комитета по финрынку Константин Бахарев. Представитель Минфина подтвердил проработку правового механизма.

Бахарев добавил, что такая ситуация "недопустима и абсолютно аморальна": брокеры получают проценты, корпорации - капитализацию, инвесторы зарабатывают, но из оружия этих компаний "убивают российских военнослужащих".

Ранее "Ведомости" писали со ссылкой на письмо первого зампредседателя ЦБ Владимира Чистюхина, что регулятор работает над механизмом ограничения торговли в России ценными бумагами компаний недружественной оборонной промышленности. Это было указано в ответе Банка России депутату от "Единой России" Александру Якубовскому - он предложил ввести такие ограничения из-за того, что эти компании поставляют оружие на Украину.

Представитель ЦБ подтвердил "Ведомостям", что регулятор разделяет позицию ограничения торговли и уже начал вести работу по этому вопросу. Он добавил, что в ЦБ поступают обращения не только от органов власти, но и от инвесторов о том, что неправильно торговать акциями тех иностранных компаний, которые производят вооружение, используемое против России.

Предварительный анализ Центробанка выявил, что в законодательстве отсутствуют полномочия государственных органов приостанавливать или прекращатьиностранными ценными бумагами по подобным основаниям. Чтобы выработать необходимые правовые решения для ограничения обращения таких ценных бумаг, Банк России направил свои предложения компетентным госорганам.