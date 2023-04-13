Россияне попытались незаконно вывезти 1 млрд руб.

13 апреля. FINMARKET.RU - Россияне за год действия валютных ограничений попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей.. Более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу выявлено за год (март 2022-го к марту 2023 года), следует из данных ФТС. Речь идет о случаях незаконного перемещения средств - недекларирования или недостоверного указания перевозимых сумм, а также о нарушениях действующего со 2 марта 2022 года запрета наиз РФ иностранной валюты в объеме свыше $10 тыс., пишут "Известия"

В результате таможенные органы возбудили 12,1 тыс. дел об административных правонарушениях. Из них львиная доля приходится на попытки вывоза средств из России - 10,2 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее. При этом более половины из таких дел (5,9 тыс.) относятся к нарушению временного запрета на "экспорт" с территории РФ иностранной валюты суммой свыше $10 тыс., уточнили "Известиям" в таможенной службе. Оставшиеся дела касаются ввоза денег в страну - 1,9 тыс., это число сократилось за год почти на 54%.

Общая сумма выявленных нарушений при вывозе налички достигла 1,04 млрд рублей. Тогда как объем незаконно ввезенных средств сократился в 1,5 раза, до 463,8 млн рублей, следует из данных ФТС.

"На увеличение количества дел, возбужденных по фактам незаконного вывоза наличных денежных средств, повлиял ряд факторов. А именно, невозможность осуществления переводов через банки и использования российских карт в некоторых странах в связи с принятыми ими мерами недружественного характера", - пояснили в службе.

По данным ФТС, чаще всего фиксируется незаконный провоз российских рублей, долларов и евро. Наиболее популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль. Нелегальный ввоз кеша в РФ зачастую осуществляется из первых трех стран и Таджикистана.