Минфин подготовил линейку новых инструментов для вложений средств гражданами

13 апреля. FINMARKET.RU - Хранитьв рублях на банковских вкладах - это очень выгодная стратегия для консервативных инвесторов, заявил "Российской газете" министр финансов Антон. "В принципе нужно сформировать полезную привычку копить и инвестировать, в целом научиться планировать свой бюджет. Это касается как бюджета страны, так и личных бюджетов семей и граждан", - подчеркнул он.

По словам Силуанова, для тех инвесторов, кто хочет не просто сберечь свои деньги от инфляции, но и получить доход, Минфин подготовил целую линейку инструментов. Это, пояснил министр, новый тип индивидуального инвестиционного счета, программа долгосрочного страхования жизни и программа долгосрочных сбережений граждан.

По всем этим продуктам будет предусмотрена единая налоговая льгота: налоговый вычет и освобождение от налога на прибыль. Такие инструменты - хорошая возможность для наших граждан, которые хотят инвестировать и зарабатывать деньги на будущее, но не знают, как это делать. "То есть, они не являются профессиональными инвесторами и не обладают нужными знаниями. Поэтому государство предложит им простые и понятные решения. Участие в этих программах - добровольное", - сказа глава Минфина.

Говоря о новой программе долгосрочных сбережений граждан, Силуанов отметил, что ее суть - предоставить гражданам понятный финансовый продукт, который позволит им сформировать "подушку безопасности" или сделать накопления, например, на образование для детей, на покупку квартиры.

"Если человек захочет накопить средства себе на пенсию, безусловно, он также может это сделать, воспользовавшись программой. В этом случае при выходе на пенсию он просто получит дополнительные средства к своей страховой пенсии", - рассказал министр.

Важно понимать, что заявленная программа не является пенсионной реформой, подчеркнул он. Пенсионные накопления граждан продолжат управляться Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами. И правительство много раз говорило о том, что средства в бюджете на выплату пенсий есть. Все социальные обязательства выполняются в приоритетном порядке, заявил Силуанов.