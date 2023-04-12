Инфляция в России в марте составила 0,37%

Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,37% после повышения на 0,46% в феврале, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 3,5% после 11% месяцем ранее. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,2%

10 марта. FINMARKET.RU -в РФ в март 2023 года составила 0,37% после инфляции в 0,46% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-марте потребительские цены выросли на 1,67%. В марте 2022 года инфляция составляла 7,61%, в январе-марте - 9,95%.

В годовом выражении инфляция составила 3,51% после 10,99% в феврале. Годовая инфляция в марте достигла минимума с июля 2020 года.

Инфляция в РФ в марте оказалась выше ожиданий аналитиков. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали инфляцию в прошлом месяце на уровне 0,2% после рекордного показателя марта 2022 года в 7,61% и замедления годовой инфляции до 3,3-3,4%.

В апреле 2022 года инфляция составила также относительно высокие 1,56%, поэтому в апреле текущего года годовая инфляция с большой вероятностью опустится ниже 3% и приблизится к 2%, ожидают аналитики. Но с мая инфляция возможно начнет расти уже на фоне низкой базы прошлого года (в мае 2022 года инфляция составила лишь 0,12%).

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год не изменился по сравнению с опросом месячной давности и составляет 6,2%. В 2024 году аналитики в среднем ожидают инфляцию на уровне 4,7%.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%, на 2024 год прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,13%, за три месяца - на 2,25%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 0,14%, с начала года - на 0,27%. Услуги подорожали на 0,97%, за январь-март - на 2,73%.

Базовый индекс потребительских цен в марте составил 100,37%.

Рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 20 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 0,7%) в Республике Карелия, Калужской, Московской и Томской областях в связи с удорожанием услуг - на 1,2-2,4%; в Республике Тыва и Камчатском крае в связи с удорожанием непродовольственных товаров - на 1,1% и 0,8% соответственно.

В Москве цены за месяц выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,6% (с начала года - прирост цен составил 1,8% и 1,9% соответственно).

Рост цены на плодоовощную продукцию в марте резко замедлился - до 0,06% после повышения на 6,69% в феврале. За январь-март плодовоовощная продукция подорожала на 18,9%. В годовом выражении цены снизились на 9,39%.

Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на помидоры - 18,1%, виноград - 7,6%, зелень свежую и бананы - 5,2%, груши - 5,0%, грибы - 3,5%, лук репчатый - 2,7%, яблоки - 1,6%, морковь - 1,0%. Цены на огурцы снизились на 21,8%, картофель - на 4,6%,

апельсины - на 2,1%, капусту белокочанную - на 1,9%, овощи и ягоды замороженные - на 0,7%, свеклу столовую - на 0,6%, чеснок, лимоны и орехи - на 0,4%.

В марте среди продовольственных товаров заметный рост цен наблюдался на яйца куриные - на 3,6%.

Кроме того выросли цены: на смеси сухие молочные для детского питания - на 1,9%, рыбу мороженую неразделанную, сахар-песок, соки фруктовые - на 1,3%, кальмары мороженые, икру лососевых рыб отечественную, муку пшеничную - на 1,2%, мед пчелиный, шампанское и вина виноградные крепленые - на 0,8%, сэндвичи типа "Гамбургер", чай черный, коньяк и водку - на 0,7%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), чай зеленый - на 0,6%, колбасы сырокопченые, креветки мороженые, рыбу соленую, маринованную, копченую, консервы рыбные, молоко сгущенное, хлеб ржаной, зефир, пастилу, торты, пшено, воду минеральную и питьевую - на 0,5%.

В то же время подешевели: крупа гречневая - на 3,3%, крупы овсяная и перловая - на 2,0%, куры охлажденные и мороженые - на 1,9%, крупа манная - на 1,6%, горох и фасоль - на 1,1%, печень говяжья, свиная, рыба живая и охлажденная - на 1,0%, овсяные хлопья "Геркулес" и конфеты шоколадные - на 0,9%, окорочка куриные, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,7%, хлопья из злаков (сухие завтраки), шоколад, какао, сухие приправы, специи - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный выросли в марте на 0,06%, с начала года почти не изменились. В то же время цены на газовое моторное топливо снизились в прошлом месяце на 1,7%, дизельное топливо - на 0,4%.

В марте цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,1%.

Среди строительных материалов выросли цены: на металлочерепицу - на 1,5%, цемент тарированный, плитки керамические, облицовочные для внутренних работ - на 0,5%, гипсокартон, обои виниловые - на 0,3%. Одновременно снизились цены: на доски обрезные - на 1,1%, плиты древесно-стружечные, ориентированно-стружечные - на 0,8%, рубероид, линолеум - на 0,4%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: смарт-часы - на 2,3%; пена для бритья, авторучки шариковые, тетради школьные, альбомы для рисования, гели для душа, триммеры - на 1,5-2,1%; легковые автомобили отечественные новые, лампы электрические освети-тельные, машины швейные, сигареты с фильтром, компьютеры планшетные, холодильники, дрели электрические, кровати для новорожденных, телефонные аппараты стационарные, куртки (ветровки), туфли, кроссовки мужские и женские, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, газеты, книги художественные, свежесрезанные цветы, земля для растений, туалетная вода, краски для волос - на 0,8-1,4%; легковые автомобили импортные подержанные, лампы энергосберегающие, батарейки электрические, одеяла стеганые, полотенца кухонные, бумажные носовые платки, учебники, учебные пособия, игрушки мягкие, отдельные виды посуды, галантереи, одежды, обуви, трикотажных изделий - на 0,5-0,7%.

При этом снизились цены: на телевизоры - на 3,7%, флеш-накопители USB - на 1,6%, моно-блоки, машины стиральные, стеклянную посуду, варежки (перчатки) детские, джемперы для детей, сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи - на 0,9-1,1%.

Тарифы на ЖКХ за март увеличились на 0,04%, с начала года - на 1,75%.

В марте среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в Египет - на 16,5%, Турцию - на 13,4%, Беларусь - на 10,7%, отдельные страны Средней Азии - на 7,7%, страны Закавказья - на 5,5%, ОАЭ - на 4,0%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,2%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 12,0%, экскурсионных туров - на 3,4%, проживания в гостиницах 3* - на 2,9%, речных круизов - на 2,7%, проживания в гостиницах 4*-5* - на 2,2%, билетов

в кинотеатры - на 1,9%, проживания в гостиницах 1* и мотелях - на 1,3%, проживания в гостиницах 2* и путевок в санатории - на 1,2%, билетов в музеи и на выставки - на 1,1%, театры - на 1,0%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,9%, автобусных экскурсий - на 0,6%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены и тарифы: на авиаперелет экономическим классом - на 7,9%, проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования - на 2,9%, маршрутном такси и троллейбусе - на 1,1%, городском автобусе - на 1,0%, междугородном автобусе - на 0,5%, трамвае - на 0,2%. Стоимость проезда в такси, а также стоимость комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте снизилась на 0,1%.