Сильнейшая недельная девальвация сойдет на нет

12 апреля. FINMARKET.RU - На прошлой неделеобесценивался на 8,2%, что стало сильнейшей недельной девальвацией национальной валюты с середины декабря 2022 года. Этот тренд еще себя не исчерпал. О переменах, которые еще ожидаются на валютном рынке, "Российской газете" рассказал финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Сергей Чеврычкин:

"Тренд укрепления иностранной валюты можно назвать технически идеальным, так как глубокие коррекции отсутствуют. Позитивные новости в конце прошлой недели участникам рынка принес министр финансов Антон Силуанова, который заявил, что рубль будет укрепляться на фоне валютных поступлений от экспорта энергоносителей.

Резкое обесценение российской валюты усилило аппетит розничных инвесторов к покупкам иностранной валюты. Физические лица в марте увеличили нетто-покупки валюты на биржевом рынке через крупнейшие банки до 121,8 млрд рублей (в феврале - 72,6 млрд рублей), судя по данным ЦБ.

Кратно увеличился рост юаней в марте, куплено на 41,9 млрд рублей против 11,6 млрд рублей в феврале. Вместе с тем, по данным Банка России, системно значимые кредитные организации в марте увеличили продажу валюты на рынке до 563 млрд рублей с 496 млрд рублей в феврале.

Выделяем рост импорта, просадку по экспорту, окончание налогового периода и напряженность в геополитике, как ключевые драйверы ослабления рубля в этом году.

Внимательно смотрим на фундаментальные факторы. Не исключаем, что уже в апреле можно наблюдать профицит торгового баланса за счет низкого курса национальной валюты и высоких цен на российские энергоносители.

Технически юань, доллар США и евро сильно перекуплены. Этому свидетельствуют сигналы на продажу по индикатору RSI на недельных и дневных тайм-фреймах. На практике часто такие сигналы отрабатываются в виде коррекции или смены тенденции.

Прогнозируем в среднесрочной перспективе коррекцию по валютам и укрепление рубля. В 2023 году ожидаем снижение юаня в диапазон 9,5-10,5 рубля, доллара США в диапазон 67-73 рубля и евро до 71-77 рублей".