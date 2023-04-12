ЦБ вновь ужесточает банкам выдачу "ипотеки от застройщика"

12 апреля. FINMARKET.RU - Банк России дестимулирует выдачу рискованных ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня: с 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта текущего года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы, пишет "Российская газета". Речь идет о так называемой "ипотеке от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%. Они достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30% - эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. При этом у банков остается достаточно возможностей для рыночного снижения ставок, сообщил регулятор.

"Принятая сейчас мера не отразится на покупателях, которые уже оформили ипотечный кредит по низкой ставке, однако новые подобные продукты от девелоперов и банков едва ли появятся в обозримом будущем", - отметил владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. По его мнению, разумным компромиссом могли бы стать субсидии девелоперам на 2-3% от базовых условий, в том числе программ господдержки. "В этом случае размер банковской комиссии позволяет девелоперам не повышать стоимость квартир", - указал он. По мнению представителя строительной отрасли, предпринятые меры могут привести к дальнейшему снижению покупательской активности. В результате девелоперы, которые не смогут выполнить банковские ковенанты в части наполнения эскроу-счетов, вынуждены будут перейти к более осторожным прогнозам по темпу продаж. Также замедлятся темпы вывода на рынок новых проектов.