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12 апреля 2023 года 08:57
ЦБ рекомендовал авиакомпаниям отключить на сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки
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dpa/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - Продажа страховок "по умолчанию" привлекла внимание ЦБ. Как выяснил “Коммерсантъ", служба ЦБ по защите прав потребителей рекомендовала авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Сейчас автоматическое согласие предусмотрено почти у всех перевозчиков, стоимость полисов составляет 300–600 руб. Перевозчики отмечают, что продажа допуслуг — значительная составляющая их неавиационных доходов и обычно не вызывает нареканий. Объем рынка авиастрахования пассажиров источники “Ъ” оценивают в 2–5 млрд руб. ежегодно, из которых перевозчикам достается "существенная часть"».
Опубликовано Финмаркет
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