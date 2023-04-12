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12 апреля 2023 года 08:49
Оборудование для майнинга криптовалют подорожало на 15-20%
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Александр Рюмин/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - Стоимость оборудования для майнинга криптовалют выросла на 15-20%, а в некоторых случаях до 30%. Эксперты связывают динамику с увеличением курса биткойна, пишет "Коммерсантъ". Впрочем, отмечает издание, законодательная неопределенность майнинга в РФ остается существенным риском для сегмента. Кроме того, к концу года оборудование может подешеветь по чисто технологическим причинам. Такой прогноз соучредитель майнингового хостинга "Стелла" Илья Якимов связывает с приближением халвинга (процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты), до которого остается год. Несмотря на то, что цены на оборудование довольно низкие, до халвинга возврат вложенных инвестиций вряд ли состоится. Впрочем, по его словам, часть инвесторов начала аккумулировать денежные средства и BTC, приходящие от майнинга, "для покупок подешевевшего оборудования после халвинга". (стр.8, "За длинным биткойном")
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, майнинг, оборудование
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