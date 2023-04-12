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12 апреля 2023 года 08:40
ЦБ предложили разработать стратегию поддержки трансформации экономики
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12 апреля. FINMARKET.RU - Госдума попросила ЦБ разработать среднесрочные и долгосрочные стратегии поддержки трансформации российской экономики в условиях перманентных кризисов и длительного периода санкций. Это следует из проекта заключения четырех думских комитетов на годовой отчет Банка России за 2022 год, пишут "Ведомости", ознакоимвшиеся с документом. В стратегиях нужно уделить внимание практикам, мерам, задачам и ориентирам в области совершенствования регулирования, предложили депутаты. Еще они хотели бы видеть там информацию об управлении золотовалютными резервами, развитии национальной платежной системы и цифровом рубле, а также дальнейшем развитии финрынка. ЦБ совместно с Высшей школой экономики без сомнения легко могут написать красивую стратегию, считает председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Владимир Гамза. Но вместо этого депутатам нужно внести изменения в закон о ЦБ и установить для регулятора жесткий KPI в сфере экономики. Это обеспечение инструментами денежно-кредитной политики стабильного роста экономики, привлечения необходимых инвестиций в основной капитал и достаточного финансирования МСП. Если эти показатели будут установлены законодателем, то ЦБ сам определит стратегию и планы по их достижению. В других случаях регулятор сможет написать любые стратегии в рамках своей легкой задачи добиться снижения инфляции, даже ценой сдерживания экономического роста.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, экономика, трансформация
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