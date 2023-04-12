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12 апреля 2023 года 08:02
Рост доли десятки крупнейших по активам банков прервался впервые за последние годы
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Сергей Савостьянов/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - Рост доли десятки крупнейших по активам банков прервался в 2022 году. Они впервые за последние годы снизили свою долю рынка по этому показателю, несмотря на абсолютный прирост активов, пишет "Коммерсантъ". Эксперты считают это временным отклонением от общего тренда. Это подтверждает и то, что в основном бизнесе - кредитовании - лидеры рынка нарастили долю. Динамика прошлого года относительно снижения долей крупнейших игроков - это скорее временное явление, все вернется к усилению концентрации, считает и управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов. Кроме того, основные направления кредитования показывают усиление концентрации. "И это понятно, поскольку спрос на заемные средства в 2022 году оставался высоким, а топ-игроки могли лучше других удовлетворять его за счет более стабильного доступа к длинному фондированию", - сказал он. Небольшим частным банкам при этом в текущей среде сложно найти новые точки роста, поскольку фондирование будет по-прежнему держаться преимущественно на розничных клиентах и институциональных инвесторах. В свою очередь, с их стороны доверие выше к крупным госбанкам.
Опубликовано Финмаркет
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