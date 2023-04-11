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11 апреля 2023 года 10:25
Окрепшие самозанятые меняют свой статус
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dp/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - Вышедшие три года назад из серой зоны экономики айтишники, юристы, копирайтеры, маркетологи, репетиторы и другие фрилансеры, став самозанятыми, начали переходить в новую категорию - индивидуальных предпринимателей, пишет "Российская газета". Эксперты отмечают, что самозанятость становится стартом для того, чтобы легально начать свое дело. "Переход в статус индивидуального предпринимателя (ИП) необходим, когда речь идет о дальнейшем развитии. Он позволяет при превышении годового лимита по выручке воспользоваться другим льготным спецрежимом, например, упрощенной системой налогообложения. Может открыть расчетный счет и заключить договор на эквайринг с банком, а физлица сделать этого не могут", - говорит первый замминистра экономики Омской области Денис Кушнер. Кроме того, крупные заказчики более охотно заключают договоры с ИП, чем с физлицами. Тем не менее, по данным Федеральной налоговой службы в 2022 году в России число самозанятых выросло в 1,7 раза. Так что массового оттока в "индивидуалы" пока не наблюдается.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, самозанятые, статус, смена
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