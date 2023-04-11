ЦБ против смягчения требований к резервам под потери от владения недвижимостью

ответил отказом на просьбу банков ввести "каникулы" по формированию резервов на возможные потери в отношении непрофильной недвижимости до конца 2024 г., следует из переписки регулятора с Ассоциацией банков России (АБР). "Ведомости" ознакомились с письмом объединения, подписанным президентом АБР Георгием Лунтовским, а также с ответом первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина.

Сейчас банкам необходимо формировать резервы под непрофильнуючерез год после того, как она была поставлена на учет. Так, для активов, которые находятся на балансе от года до двух лет, размер резерва составляет не менее 10%, от 2 до 3 лет - не менее 20%, от 3 до 4 - не менее 35%, а от 5 лет и более - не менее 75%.

В условиях неопределенности и стагнации рынка коммерческой недвижимости продажа непрофильного актива в рынок представляется "экономически нецелесообразной и может привести к незапланированным убыткам", говорится в письме АБР. В связи с этим банки вынуждены удерживать на своих балансах непрофильную недвижимость.

Поэтому, писал Лунтовский, принятие послаблений в виде "резервных каникул" представляется оправданным и могло бы оказать поддержку потенциалу банков по кредитованию.

Требования по формированию резервов направлены как раз на то, чтобы банки не копили непрофильные активы на своих балансах и в конечном итоге улучшали качество капитала, говорится в ответе Тулина. С этой же целью регулирование требует уменьшать капитал на сумму вложений в недвижимость, если она превышает размер источников основного и дополнительного капитала банка.

Более того, обращает внимание Тулин, положения ЦБ по резервам и так предусматривают отсрочку - размер отчислений зависит от срока, в течение которого имущество находится на балансе.