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11 апреля 2023 года 09:18
Минцифры намерено расширить влияние на финансирование расходов правительства на IT
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Артем Геодакян/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, в котором детально описан порядок взаимодействия ведомства с госорганами и внебюджетными фондами при создании, развитии и эксплуатации ГИС на платформе "Гостех". В соответствии с проектом, министерство сможет при заключении соглашения о взаимодействии с ведомствами осуществлять закупки необходимых для этого товаров, работ и услуг в рамках бюджета, нацпрограммы "Цифровая экономика", при этом госорганы и внебюджетные фонды возьмут на себя функцию функционального заказчика, Минцифры - технического заказчика, пишет "Коммерсант".. "Таким образом, органы власти будут выступать в роли заказчиков и давать требования к функционалу ГИСов, а закупать эти работы и следить за исполнением предлагается Минцифры. Такое решение позволит применять единые стандарты качества и типовые компоненты для систем. Это сэкономит средства и сократит время на перевод информсистем",- сообщил "Ъ" источник, близкий к министерству. Минцифры сможет проводить такие закупки за счет своего бюджета - средства на это заложены в нацпрограмме, добавил он. С одной стороны, такое решение позволит более эффективно управлять расходами, с другой - может ужесточить конкуренцию на рынке.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Минцифры, ИТ, финансирование
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