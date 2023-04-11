Доходы бюджета от разового сбора могут составить 470 млрд рублей

11 апреля. FINMARKET.RU - Единовременный взнос вспособен оказаться более эффективным, чем ожидали власти. Объем поступлений от разового платежа может составить до 470 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше заявленной Минфином суммы в 300 млрд. Такая оценка получена при использовании схемы расчета, представленной в ведомстве, говорится в исследовании Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ, пишут "Известия"

В феврале 2023-го правительство сообщило о планах ввести дополнительный сбор на сверхприбыли предприятий, полученные в 2021-2022 годах. Так, крупный бизнес должен будет уплатить разовый взнос в федеральный бюджет во второй половине этого года. Предполагается, что он будет иметь формат налога на непредвиденную прибыль (windfall tax).

Как позднее заявили в Минфине, исключением станут предприятия нефтегазовой и угольной отрасли, МСП и компании, чья средняя прибыль за два прошлых года оказалась меньше 1 млрд. Ведомство еще не утвердило окончательную формулу расчета взноса для компаний. Ставка тоже не определена. Как говорил глава ведомства Антон Силуанов, итоговое решение примут, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль.

Для обеспечения "целевой" суммы взноса в 300 млрд ставка налога на непредвиденную прибыль может быть установлена на уровне 3,2%, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Там отмечается: эта цифра получена на основе анализа агрегированных данных Росстата о финансовом результате прибыльных организаций и публичной финансовой отчетности компаний.

В реальности расчет будет проводиться для каждой организации индивидуально по данным налоговых деклараций, отметил эксперт Центра экономической перспективы ИГМУ НИУ ВШЭ Илья Гуленков. Поэтому, вероятно, итоговый объем сбора составит до 470 млрд, объяснил он.

Согласно закону о бюджете, по итогам 2023 годасоставят 26,1 трлн рублей, расходы - 29 трлн, соответственно, дефицит - 2,9 трлн, или 2% ВВП.

В соответствии с результатами исследования большую часть обеспечат предприятия по добыче и экспорту природных ресурсов, а крупнейшими плательщиками станут "Металлоинвест", Сбер и "Норникель". Эксперты считают, что в случае роста дефицита бюджета дополнительные налоги и сборы могут установить в отношении компаний, которых разовый взнос еще не коснулся.