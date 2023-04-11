Крупнейшие банки в марте увеличили продажу валюты до 563 млрд руб.

11 апреля. FINMARKET.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО), как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в марте увеличили продажу валюты на рынке до 563 млрд рублей с 496 млрд рублей в феврале, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Физические лица в марте увеличили нетто-покупки валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки - до 121,8 млрд рублей (в феврале - 72,6 млрд рублей). ЦБ отмечает рост покупки юаней населением (в отличие от предыдущих месяцев). Так, в марте граждане купили юани на 41,9 млрд рублей против покупок на 11,6 млрд рублей в феврале. Покупки юаней физлицами в марте осуществлялись преимущественно через крупнейшие банки (33,2 млрд рублей), а также на бирже (8,7 млрд рублей).

Население в марте приобрело доллары США и евро на общую сумму 79,9 млрд рублей против 61 млрд рублей в феврале. Часть валюты физлица приобрели для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета.

Регулятор отмечает, что физлица на валютном рынке придерживаются контрциклического поведения. "С ускорением ослабления рубля в начале апреля население пришло к продажам иностранной валюты за рубли", - говорится в обзоре.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретающие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объем покупок валюты этой категории участников в марте почти не изменился и составил 549 млрд рублей (в феврале 539 млрд рублей).

ЦБ обращает внимание на стабилизацию ситуации с долларовой валютной ликвидностью после ухудшения в конце февраля. Это, как отмечает Банк России, произошло на фоне возвращения провайдеров ликвидности на рынок. Индикативные курсы сделок своп, за исключением отдельных дней, преимущественно перешли в положительную зону.