- - президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов
- - генеральный директор ПАО "Абрау-Дюрсо" Владимир Масловский
- - генеральный директор Торгового дома "Абрау" Олег Петько
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Группа компаний "Абрау-Дюрсо" подведет итоги деятельности за 2022 год
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Во вторник, 11 апреля, в 11:00 в информационном агентстве "Интерфакс" состоится пресс-конференция на тему: "Группа компаний "Абрау-Дюрсо": подведение итогов 2022 года". В мероприятии примут участие:
Опубликовано Финмаркет
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