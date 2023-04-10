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Главная   /   Главное   /   Группа компаний "Абрау-Дюрсо" подведет итоги деятельности за 2022 год
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10 апреля 2023 года 17:01

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" подведет итоги деятельности за 2022 год

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Группа компаний
Во вторник, 11 апреля, в 11:00 в информационном агентстве "Интерфакс" состоится пресс-конференция на тему: "Группа компаний "Абрау-Дюрсо": подведение итогов 2022 года".

В мероприятии примут участие:

  • - президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов

  • - генеральный директор ПАО "Абрау-Дюрсо" Владимир Масловский

  • - генеральный директор Торгового дома "Абрау" Олег Петько

На пресс-конференции спикеры поделятся значимыми событиями группы компаний и раскроют финансовую отчетность за прошедший период. А также расскажут о новостях и планах "Абрау-Дюрсо" на 2023 год.

Трансляция мероприятия будет доступна в день мероприятия.

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Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  компания,  итоги

 
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