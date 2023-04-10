С регулированием интернет-отрасли в РФ поможет цифровой кодекс

10 апреля. FINMARKET.RU - В России будет сформирован специальный свод законов, обеспечивающий работу цифровой отрасли и защиту интересов граждан, пишет "Российская газета" . Эта работа проводится в рамках поручения президента России. Как сообщил "РГ" член Совета при президентепо развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов, несбалансированность перехода в "цифру" вызывает серьезные вопросы.

В частности, по его словам, существуют определенные риски при замене аналоговых документов цифровыми. Между тем, отмечает эксперт, "любые же цифровые оригиналы живут, пока есть электричество". Кроме того, цифровые форматы достаточно быстро устаревают, что может повлечь дополнительные проблемы. "В результате сегодня мы можем прочесть надписи на бересте или клинопись, но столкнемся с трудностями при необходимости получить данные с дискет или видеокассет, которыми все пользовались в 1990-х", - отмечает Ашманов.

Еще одна проблема, которую должно решить появление цифрового кодекса, это разрозненность и устаревание регламентирующих отрасль документов, отмечает глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Как говорит Хинштейн, появление цифрового кодекса позволит перестать постоянно вносить поправки в действующие акты, которые уже могут дублировать или даже противоречить друг другу, и комплексно пересмотреть подходы к законодательным нормам в области "цифры".

В Минцифры поддерживают позицию Хинштейна о создании цифрового кодекса. "Пришло время заняться этой большой задачей", - заявили в министерстве.

По мнению экспертов, результатом появления цифрового кодекса должна стать сбалансированная, цифровой кодекс должен оказать положительное влияние на регулирование интернет-отрасли.