К спорам профучастников рынка с клиентами подключат финомбудсмена

10 апреля. FINMARKET.RU - Банк России планирует провести с рядом брокеров эксперимент по решению споров профучастников рынка с клиентами с подключением, пишет "Коммерсант" . В ЦБ считают, что, поскольку клиент является заведомо слабой стороной, финансовый уполномоченный сможет более эффективно решать разногласия.

Как пояснили в ЦБ, речь не идет об убытках, связанных с рыночными рисками, потому что инвестиции всегда сопряжены с риском. "Но, например,, вызванные сбоями в мобильных приложениях брокеров, могли бы рассматриваться при участии финомбудсмена и привлеченных им независимых экспертов", - отмечают в ЦБ.

По мнению президента НАУФОР Алексея Тимофеева, попытки включить все финансовые индустрии в юрисдикцию финомбудсмена кажутся последовательными, однако решение на этот счет следует принимать, только если число исков граждан к финорганизациям каждой индустрии значительно и это решает задачу ускорения рассмотрения споров без несоразмерных эффекту издержек.

Источник "Ъ" в крупной брокерской компании рассказал, что сейчас споры между клиентами и брокерами в большинстве случаев и так решаются вне судов.