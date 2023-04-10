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10 апреля 2023 года 09:45
К спорам профучастников рынка с клиентами подключат финомбудсмена
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Артем Геодакян/ТАСС
10 апреля. FINMARKET.RU - Банк России планирует провести с рядом брокеров эксперимент по решению споров профучастников рынка с клиентами с подключением финомбудсмен, пишет "Коммерсант". В ЦБ считают, что, поскольку клиент является заведомо слабой стороной, финансовый уполномоченный сможет более эффективно решать разногласия. Как пояснили в ЦБ, речь не идет об убытках, связанных с рыночными рисками, потому что инвестиции всегда сопряжены с риском. "Но, например, споры, вызванные сбоями в мобильных приложениях брокеров, могли бы рассматриваться при участии финомбудсмена и привлеченных им независимых экспертов", - отмечают в ЦБ. По мнению президента НАУФОР Алексея Тимофеева, попытки включить все финансовые индустрии в юрисдикцию финомбудсмена кажутся последовательными, однако решение на этот счет следует принимать, только если число исков граждан к финорганизациям каждой индустрии значительно и это решает задачу ускорения рассмотрения споров без несоразмерных эффекту издержек. Источник "Ъ" в крупной брокерской компании рассказал, что сейчас споры между клиентами и брокерами в большинстве случаев и так решаются вне судов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, финрынок, клиенты, споры, финомбудсмен
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