Риски неплатежей могут реализоваться в большинстве бедных странах

10 апреля. FINMARKET.RU - Риски долговых кризисов в наименее развитых странах (НРС) продолжают расти из-за последствий пандемии COVID-19 и шоков на товарных рынках вследствие конфликта на Украине, пишут "Ведомости", ссылающиеся на апрельский доклад Международного валютного фонда (МВФ).

По оценкам организации, в декабре прошлого года 28 из 69 стран с низким уровнем доходов были на грани долгового кризиса, а 12 уже вошли в него (конкретные государства фонд не назвал). Для предотвращения долговых кризисов НРС может потребоваться международный пакет мер поддержки, сопоставимый по масштабам с инициативой по снижению долгов беднейших стран (инициатива Heavily Indebted Poor Countries, HIPC), которая была запущена в 1996 г. Всемирным банком (ВБ) и МВФ, допускают авторы доклада.

В период с 2007 по 2015 г. отношение госдолга к ВВП в НРС в среднем не превышало 40%, но с 2016 г. оно превысило это значение. В 2019–2020 гг. объемы госдолга резко ускорили рост на фоне пандемии COVID-19, и к концу 2021 г. его средний объем по странам с низким уровнем доходов составил 53% ВВП. В конце 1994 г., до реализации инициативы HIPC, средний долг по НРС оценивался в 72% ВВП.

При сохранении текущих неблагоприятных условий в мировой экономике – в особенности при продолжении ужесточения ДКП в развитых экономиках – риски неплатежей могут реализоваться в большинстве НРС, считают эксперты МВФ. Это, в свою очередь, создает серьезные риски экономической стабильности этих стран, сравнимые с ситуацией 1990-х гг., оценивают авторы доклада. Тогда беднейшие экономики направляли на обеспечение суверенного долга значительную часть своих доходов за счет сокращения расходов на улучшение экономической и социальной инфраструктуры.

МВФ и ВБ разработали инициативу HIPC, которая предполагала частичное прощение долгов и предоставление НРС льготных кредитов на их реструктуризацию. Для получения поддержки в рамках инициативы первоначально было необходимо признать суверенный долг страны «непосильным», это значило, что он должен был превышать 200–250% общего объема экспорта или 280% доходов государства. В период с 1996 по 1999 г. право на поддержку в рамках инициативы получили только семь стран, поэтому в 1999 г. она была усилена новыми механизмами, углубляющими меры реструктуризации задолженностей и расширяющими доступ к ним. В 2005 г. ее дополнила Многосторонняя инициатива по облегчению бремени задолженности (MDRI) стран «восьмерки», что позволило НРС получать полное прощение своих долгов за счет средств МВФ и ВБ. На данный момент в инициативе HIPC принимает участие 39 стран.

Эксперты МВФ тем не менее высказывают сомнения относительно необходимости введения подобной инициативы. По их оценкам, на данный момент НРС в среднем используют только 10% государственных доходов и 8% доходов от экспорта на обслуживание суверенного долга, в то время как в 1994 г. на эти средства уходило 18% госдоходов и 10% доходов экспорта. Состояние НРС на сегодняшний день авторы доклада оценивают как более устойчивое, чем в 1990-е гг.

Кроме того, при создании аналогичной инициативы международные институты могут столкнуться со сложностями в координации усилий. Это объясняется тем, что в подобных инициативах стали чаще участвовать частные инвесторы (банки, фонды и проч.), а также страны, не входящие в Парижский клуб (Китай, Индия).