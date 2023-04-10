"Эксперт РА" прогнозирует рост реальных доходов населения в этом году на 3%

10 апреля. FINMARKET.RU - В 2023 году реальные доходы россиян могут повыситься на 3%, следует из прогноза рейтингового агентства "Эксперт РА", пишут "Известия" . Правда, даже это не позволит им вернуться к доковидному уровню - на это понадобится 2-3 года.

Восстановление, которое наметилось в 2021 г., было нивелировано санкционным давлением. Из-за него в 67 регионах в РФ наблюдалась негативная динамика экономического здоровья населения - этот индекс рассчитывается на основе доходов, покупательной способности, инфляции, безработицы и еще ряда факторов.

По реальным доходам отрицательная динамика наблюдалась в 72-х регионах, при этом в целом по стране падение составило -1,4% к соответствующему периоду 2021 г., указывается в исследовании. Однако, как отмечают его авторы, в достаточной степени ситуацию сгладила господдержка населения, которая выразилась в новых видах выплат из бюджета, повышенных индексациях.

Проведенная оценка по итогам 2022 года показала: 8 регионов сосредоточились в группах с умеренно низким (7) и низким (1) экономическим здоровьем, при этом 26 регионов - в группах с умеренно высоким (14) и высоким (12) уровнем благосостояния. На среднем уровне находится экономическое здоровье шести регионов, выше среднего - 18 и ниже среднего - 27.

Как прогнозирует "Эксперт РА", в 2023 году экономическое здоровье населения продолжит испытывать сложности на фоне нарастающего санкционного давления. Оно, вероятно, не позволит существенно восстановить потребительскую активность населения. Тем не менее инфляция в 2023 г. может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022 г. А среднегодовая безработица не поднимется выше 4%.