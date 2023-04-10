Банки запросили помощи на импортозамещение терминалов

10 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) попросила Минпромторг выделить субсидии представителям платежной индустрии на импортозамещение POS-терминалов для приема карт французского производителя Ingenico, который ушел с российского рынка. Об этом говорится в письме АБР на имя директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова, пишут "Ведомости"

Ingenico была одним из лидеров среди поставщиков терминального оборудования, но полностью продала свой бизнес и ушла из России еще в середине 2022 г., а в конце марта перестала осуществлять техподдержку действующих устройств, писали СМИ. По данным АБР, на долю терминалов Ingenico приходится порядка 50% всех работающих аппаратов на рынке, или около 2 млн шт. По предварительным оценкам, платежная отрасль потратит на вынужденную замену оборудования как минимум 40 млрд руб., указано в письме.

Как пояснил "Ведомостям" вице-президент АБР Алексей Войлуков, субсидирование импортозамещения терминалов Ingenico может понадобиться и банкам, и российским производителям, и другим участникам платежной индустрии - всем, кто будет испытывать с этим проблемы.

Проблему импортозамещения платежных терминалов фиксируют и в Банке России. По словам его представителя, это системная задача, которую необходимо решать на уровне производителей. "Если российское программное обеспечение и операционные системы могут заместить зарубежные и такие аналоги есть, то с оборудованием и инфраструктурой ситуация отличается: альтернативы есть не всегда", - подчеркнул представитель ЦБ.