Росстат сохранил оценку снижения ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,1%

ВВП РФ в прошлом году снизился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году, свидетельствуют данные Росстата. Снижение экономики в 4-м квартале в годовом выражении составило 2,7%. Росстат при этом актуализировал оценки ВВП за три квартала прошлого года.

8 апреля. FINMARKET.RU - ВВП РФ в прошлом году снизился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году, свидетельствует вторая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее также сообщалось о снижении показателя на 2,1%.

В 2020 году снижение экономики составило 2,7%. В 2019 году ВВП вырос на 2.2%, в 2018 году - на 2,8%, в 2017 году - на 1,8%, в 2016 году - на 0,2%. В 2015 году снижение составляло 2%. В 2014, 2013 и 2012 годах повышение экономики составляло 0,7%, 1,8% и 4%, соответственно.

Объем ВВП России за 2022 г. составил в текущих ценах 153 трлн 435,2 млрд рублей. Индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2021 г. - 115,8%.

Снижение ВВП РФ в 4-м квартале в годовом выражении составило 2,7%. Такую первую оценку показателя за октябрь-декабрь опубликовал Росстат. Из данных Росстата также следует, что с исключением сезонного фактора в 4-м квартале 2022 года наблюдался рост на 0,5% после роста также на 0,5% в 3-м квартале 2022 года, спада на 4,8% во 2-м квартале 2022 года и роста на 0,3% в 1-м квартале 2022 года.

При этом Росстат актуализировал оценки ВВП за 1-3-й кварталы. В 3-м квартале 2022 года ВВП снизился на 3,5% (ранее сообщалось о падении на 3,7%), во 2-м квартале снижение составило 4,5% (уточнена с 4,1%), в 1-м квартал рост составил 3% (ранее сообщалось о подъеме на 3,5%).

Оценка ВВП за 1-3-й кварталы 2022 года пересмотрена в связи с разработкой оперативных годовых итогов и соответствующего их распределения по кварталам 2022 года, отмечает Росстат.

В сценарных условиях прогноза Минэкономразвития закладывает рост ВВП РФ в 2023 году. Улучшение Всемирным банком прогноза по динамике ВВП РФ на 2023 год закрепляет тренд на пересмотр в лучшую сторону сверхнегативных прогнозов развития российской экономики, динамика за январь-февраль позволяет ожидать рост в 2023 году, говорится в комментарии Минэкономразвития к докладу Всемирного банка.

Как сообщалось, Всемирный банк в четверг, 6 апреля, улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году, ожидая теперь снижение лишь на 0,2% вместо спада на 3,3% в январской версии прогноза. Одновременно несколько ухудшен прогноз Всемирного банка по росту ВВП РФ на 2024 год - до 1,2% с 1,6%. В 2025 году российская экономика, по прогнозу ВБ, вырастет на 0,8%

"Всемирный банк продолжил тренд, который ранее в этом году задал МВФ (МВФ в конце января улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 году до роста на 0,3% вместо спада на 2,3%, в 2024 году ожидает рост на 2,1%) - пересмотр в сторону "плюс" сверхнегативных прогнозов развития российской экономики. Действительно, все сложнее отрицать очевидное. Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес", - отмечалось в сообщении Минэкономразвития РФ.

В министерстве также подчеркнули, что "стратегическая задача - не просто адаптироваться к текущим условиям, а вывести экономику на новые рубежи".

Снижение ВВП РФ в феврале 2023 года, по оценке Минэкономразвития, замедлилось до 3,1% в годовом сравнении после спада на 3,2% в январе. Спад ВВП РФ за январь-февраль 2023 года Минэкономразвития оценило на уровне 3,2%. При этом в Минэкономразвития отмечают, что с исключением сезонного фактора ВВП РФ в феврале остался на уровне января (в январе был рост на 0,2%).

Банк России 10 февраля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу. В 2024 году ЦБ прогнозирует рост российской экономики в широком интервале от 0,5% до 2,5%, в 2025 году - рост в интервале 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1,0% с ростом на 1,3% в 2024 году.

На снижении ВВП в 2022 году повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях:

- оптовая и розничная торговля (-12,7%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (-6,8%);

- обрабатывающие производства (-2,5%);

- транспортировка и хранение (-1,8%).

Вместе с тем рост индекса физического объема добавленной стоимости наблюдался в следующих отраслях:

- сельское хозяйство (+6,7%);

- строительство (+5,0%);

- гостиницы и рестораны (+4,3%);

- государственное управление (+4,1%);

- информация и связь (+0,5%);

- добыча полезных ископаемых (+0,4%).

- ростом мировых цен на энергоресурсы, в частности: увеличением индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих и обрабатывающих производствах - (+22,1%) и (+16,0%) соответственно;

- ростом цен на жилую недвижимость на вторичном рынке, составившим (+17,6%), что привело к увеличению индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости отрасли "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" до (+18,0%);

- увеличением индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости отрасли "Оптовая и розничная торговля" до (+28,1%), которое сложилось преимущественно за счет роста цен оптовой торговли на (+32,7%), в частности торговли твердым, жидким и газообразным топливом;

- ростом цен на строительные материалы на (+13,9%);

- ростом средней заработной платы на одного работника, в частности: увеличением индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в здравоохранении и образовании - до (+11,4%) и (+11,0%) соответственно;

- ростом тарифов на грузовые и пассажирские перевозки.

Во внутригодовой динамике самое глубокое падение индекса физического объема добавленной стоимости наблюдалось во 2-м квартале преимущественно за счет следующих отраслей:

- оптовая и розничная торговля - (-14,4%);

- обрабатывающие производства - (-5,1%);

- транспортировка и хранение - (-3,4%);

- гостиницы и рестораны - (-4,5%);

- добыча полезных ископаемых - (-1,6%).

Физический объем основных компонентов ВВП в 2022 году сократился по сравнению с 2021 годом следующим образом:

- расходы на конечное потребление снизились на 0,3% за счет снижения расходов домашних хозяйств на 1,4% в связи с сокращением спроса на непродовольственные товары. Расходы на конечное потребление сектора государственного управления выросли на 2,8% за счет коллективных услуг.

- валовое накопление сократилось на 4,9% за счет снижения прироста материальных оборотных средств. Валовое накопление основного капитала и ценностей выросло на 3,3%.

- в условиях санкционного давления существенно сократились объемы экспорта и импорта товаров и услуг - на 13,9% и на 15,0% соответственно.

Структура основных компонентов ВВП в 2022 году относительно 2021 года сместилась в сторону увеличения доли чистого экспорта - с 9,3% до 12,5% - за счет существенного роста цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов по сравнению с ценами импорта. Доля внутреннего конечного спроса сократилась: расходов на конечное потребление - с 67,3% до 65,4%, валового накопления - с 23,4% до 22,1%.