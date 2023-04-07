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07 апреля 2023 года 10:15
РФ вышла на второе место в мире по производству криптовалют
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Петр Ковалев/ТАСС
7 апреля. FINMARKET.RU - Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют. По итогам января—марта РФ впервые вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге,— 1 ГВт, говорят в BitRiver. Лидером остаются США с 3–4 ГВт майнинговых мощностей. В топ-10 входят также страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт), пишет "Коммерсант". В прежние годы Россия удерживала третье место. В частности, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов, в конце 2021 года по объему мощностей по добыче биткойна РФ опережали США и Казахстан. Ранее, в 2020 году, по информации того же центра, 65% общего хешрейта биткойна приходилось на КНР, в США и России этот показатель составлял 7,2% и 6,9%, соответственно. Впрочем, в России вообще до сих пор не разработана правовая база для майнеров, подчеркивают эксперты. Кроме того, растут санкционные риски как в отношении российских игроков, так и их контрагентов за рубежом.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, криптовалюты, майнинг
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АК-54 07.04.2023
В открытую, не скрывая американские эксперты называют причину сегодняшнего банковского кризиса - это перевод наличных средств в КРИПТОВАЛЮТУ или другими словами в ни чем не обеспеченные фантики типа МММ. И наши горе-финансисты решили вырвать факел лидерства у всего мира!Ну-ну..
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