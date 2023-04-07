РФ вышла на второе место в мире по производству криптовалют

7 апреля. FINMARKET.RU -поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют. По итогам января—марта РФ впервые вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге,— 1 ГВт, говорят в BitRiver. Лидером остаются США с 3–4 ГВт майнинговых мощностей. В топ-10 входят также страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт), пишет "Коммерсант"

В прежние годы Россия удерживала третье место. В частности, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов, в конце 2021 года по объему мощностей по добыче биткойна РФ опережали США и Казахстан.

Ранее, в 2020 году, по информации того же центра, 65% общего хешрейта биткойна приходилось на КНР, в США и России этот показатель составлял 7,2% и 6,9%, соответственно.

Впрочем, в России вообще до сих пор не разработана правовая база для майнеров, подчеркивают эксперты. Кроме того, растут санкционные риски как в отношении российских игроков, так и их контрагентов за рубежом.