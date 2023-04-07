На рынке труда наметились признаки стагнации

7 апреля. FINMARKET.RU - На рынкенаметились признаки стагнации. Вакансии компаний начали закрываться дольше, а сотрудники стали реже искать новое место работы, говорится в совместном исследовании Сбера, Работа.ру и HR-платформы "Пульс", предоставленном "Российской газете"

Большинство опрошенных работодателей (56%) утверждают, что вакансии в их компаниях за последние полгода стали закрываться дольше, 25% не заметили особых изменений, а 19% уверены, что наем новых сотрудников за последние полгода ускорился. При этом половина респондентов (47%) отметила, что соискатели стали реже искать новую работу. О росте активности заявили 28% респондентов, а 25% убеждены, что активность не изменилась.

За последние несколько леттруда сильно изменился. На него вышло много неквалифицированных кандидатов - это отметили 43% опрошенных представителей компаний. Также 41% участников опроса упоминает, что на рынке стало больше кандидатов, меняющих профессиональную сферу. Каждый третий (30%) работодатель указал, что стали чаще встречаться кандидаты без опыта. Причем, речь не идет о молодых кадрах. Волна переобучения коснулась уже сложившихся специалистов, которые в пандемию решили сменить сферу деятельности на более востребованную, в основном - ИТ.